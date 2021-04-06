В Софии вспомнили походы на нашу страну Наполеона и Гитлера

Россия просто "размажет" Украину в случае, если киевский режим затеет военным путем "отобрать" у Москвы Крым, и не стоит властям Незалежной уповать на помощь НАТО.

Так читатели болгарской газеты "Факты" отреагировали на высказывание украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Последний объявил предстоящие в мае-июне учения НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией в Черноморском регионе

"(Члены альянса – ред.) хотят конфронтацию с Россией, но не прямую, поэтому используют Киев. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут", – цитирует РИА "Новости" один из откликов читателей.

Другой комментатор считает, что Москва не допустит военных действий на территории РФ. Также украинцев предупреждают о том, что им не стоит рассчитывать на высадку в Незалежной войск европейских стран. Кроме того, жители Старого света вспомнили, чем поход против русских закончился для Наполеона и Гитлера.

"Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат – будут биться с Россией до последнего украинца", – выразил мнение читатель издания.

Свое суждение о маневрах Defender Europe 2021 пан Арестович изобразил 3 апреля в эфире ютуб-канала UKRLife.TV.

"Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", – подчеркнул украинец.