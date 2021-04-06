"Размажут": болгары дали прогноз Киеву на войну с Москвой за Крым

"Размажут": болгары дали прогноз Киеву на войну с Москвой за Крым
Фото: pixabay.com
продолжениеЗеленскому из Белого дома объяснили порядок вступления в НАТО
В Софии вспомнили походы на нашу страну Наполеона и Гитлера

Россия просто "размажет" Украину в случае, если киевский режим затеет военным путем "отобрать" у Москвы Крым, и не стоит властям Незалежной уповать на помощь НАТО.

Так читатели болгарской газеты "Факты" отреагировали на высказывание украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Последний объявил предстоящие в мае-июне учения НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией в Черноморском регионе

"(Члены альянса – ред.) хотят конфронтацию с Россией, но не прямую, поэтому используют Киев. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут", – цитирует РИА "Новости" один из откликов читателей.

Другой комментатор считает, что Москва не допустит военных действий на территории РФ. Также украинцев предупреждают о том, что им не стоит рассчитывать на высадку в Незалежной войск европейских стран. Кроме того, жители Старого света вспомнили, чем поход против русских закончился для Наполеона и Гитлера.

"Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат – будут биться с Россией до последнего украинца", – выразил мнение читатель издания.

Свое суждение о маневрах Defender Europe 2021 пан Арестович изобразил 3 апреля в эфире ютуб-канала UKRLife.TV.

"Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", – подчеркнул украинец.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость194873
Пожаловаться Ответить
Гость194873
Хохлы - ничтожество. Они вообще ни чего не могут, даже превратили свою "страну" в самую нищую страну Европы. В Сомали учитель больше чем на украине.
Больше получает. Да хохлы вообще ничего не могут. Они политические импотенты. Могут только Пескова и Лаврова грязью поливать, физиономии видете ли, им не нравятся. Да пошли вы в задницу, ублюдки, На Донбассе погиб ребенок 2016 года рождения, он родился в войну, и погиб при войне. Это все ваши фашистские рожи виноваты. Будьте вы прокляты, пошли вам Бог всякое зло. И вам и всем вашим родственникам до 10 колена. Вы не стоите и пятки этого ребенка. Пусть вас всех перехерачат на Донбассе, и чем больше вас захерачат, тем больше я буду радоваться.
Гость194873
Пожаловаться Ответить
Хохлы - ничтожество. Они вообще ни чего не могут, даже превратили свою "страну" в самую нищую страну Европы. В Сомали учитель больше чем на украине.
Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
Пожаловаться Ответить
УкроДУРКУ уже давно пора было размазать с стереть с лица Земли!
1
новости партнеров

"Академик Черский" не смог приступить к строительству "Северного потока-2"

"Фортуна" тоже остановила работы

США начали готовиться к вторжению России в Арктику

Вашингтон прорабатывает возможные сценарии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей