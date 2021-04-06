Почти на 15% за месяц: названы самые подорожавшие продукты

Больше всего изменилась цена на овощи

За март цены на многие продукты заметно увеличились. 

Так, морковь стала стоить на 14,8% дороже, свекла – на 11,2%, картофель – на 13,4%, репчатый рук – 7,5%. Но при этом в Росстате отметили снижение цен на помидоры и огурцы - 25,2% и на 7,4% соответственно. Также подешевело пшено – на 0,8%. 

Среди других товаров, стоимость которых стала выше, ведомство называет рыбу, икру, майонез, горох, фасоль и маргарин, сообщает РИА "Новости". 

Также дороже стало стоить мясо: курица -  на 7,2%, баранина – на 5%, окорочка куриные – на 4,4%. 

Ранее стало известно, что в России может возникнуть дефицит сахара.

Юлия МИХАЙЛОВА

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