Больше всего изменилась цена на овощи

За март цены на многие продукты заметно увеличились.

Так, морковь стала стоить на 14,8% дороже, свекла – на 11,2%, картофель – на 13,4%, репчатый рук – 7,5%. Но при этом в Росстате отметили снижение цен на помидоры и огурцы - 25,2% и на 7,4% соответственно. Также подешевело пшено – на 0,8%.

Среди других товаров, стоимость которых стала выше, ведомство называет рыбу, икру, майонез, горох, фасоль и маргарин, сообщает РИА "Новости".

Также дороже стало стоить мясо: курица - на 7,2%, баранина – на 5%, окорочка куриные – на 4,4%.

Ранее стало известно, что в России может возникнуть дефицит сахара.