Порядок замены документа могут упростить

МВД может отменить обязательную замену паспортов при принятии анонсированного документа, в котором говорится об изменениях на последней странице удостоверения личности. Соответствующее заявление сделали в ведомстве

Как отмечает источник, МВД решило дополнить информацию в российских паспортах, дополнив информацию в виде памятки для самих владельцев. В ней указывается, что документ является основным удостоверением личности, которым россияне обязаны владеть с 14-летнего возраста. Власти также могут внести туда данные о группе крови и резус-факторе.

Если же указанные изменения будут одобрены, то необходимость в обязательной замене паспортов отменят, передает РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, ныне действующий порядок замены паспорта предполагает следующий возраст: от 14 до 20, от 20 до 45 и от 45 лет, пишет URA.ru.

Предлагаемые изменения также устанавливают порядок действия паспорта: документ считается действительным во время его замены. Речь идет о сроке, не превышающем 30 дней после достижения 20-летия, сообщает "Свободная Пресса".

Ранее представители Министерства внутренних дел рассказали о выдаче электронных паспортов. В ведомстве заявили, что пластиковые карты смогут в первую очередь получить жители Москвы с 1 декабря текущего года. В регионах электронная версия документа будет доступна до 1 июля 2023 года.

Как отметили в МВД, новый паспорт обеспечат дополнительными средствами защиты. Приоритетов в порядке получения паспортов не будет – документ могут получить все граждане РФ по достижении 14-летнего возраста.