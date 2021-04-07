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Уже недолго осталось до того времени, когда рассаду сладкого перца нужно будет отправлять на грядки или в теплицы. Но и там она потребует ухода. В частности, важно хорошо подкармливать кустики, чтобы собрать с них богатый урожай.
Для этого вполне подойдет удобрение из обычного пшена. Используя его, удастся даже с маленькой грядки уносить овощи корзинами.
Как приготовить подкормку для болгарского перца, чтобы собрать богатый урожай
Пшено является питательным элементом для почвы. В нем содержится масса полезных веществ. Особенно хороша подкормка из этой крупы для сладкого перца. Она вызывает раннее цветение, ускоряет рост, защищает от болезней, улучшает вкус плодов и повышает урожайность.
Для приготовления удобрения из этой крупы много времени и усилий не потребуется.
Нужно выбрать тару побольше и, влив туда 5 л воды, засыпать 1 кг пшена. Эту смесь надо оставить на один – два дня, чтобы настоялась. Затем раствор следует процедить и жидкостью поливать кустики.
Выкидывать процеженное пшено не стоит. Оно подойдет для удобрения почвы, и она станет питательнее и более насыщенной полезными веществами, что тоже положительно повлияет на урожай.
Кроме того, из пшена можно приготовить концентрированный раствор – для повышения иммунитета растений и защиты их от белезней, а также вредителей.
Для этого понадобится десятилитровая емкость. В нее нужно всыпать 5 кг крупы и залить до краев водой. Спустя сутки следует процедить раствор, опрыскать или полить им растения, а оставшийся жмых уложить в почву.
На днях "Утро.ру" писало, какую рассаду нельзя пикировать. Перцы тяжело переносят смену места – им не на пользу заглубление и повреждение корня.
Ранее сообщалось, с какими растениями не стоит сажать перец. В соседи к этому овощу не годятся семь огородных культур.
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