Используя такое простое удобрение, можно и с маленькой грядки уносить овощи корзинами

Уже недолго осталось до того времени, когда рассаду сладкого перца нужно будет отправлять на грядки или в теплицы. Но и там она потребует ухода. В частности, важно хорошо подкармливать кустики, чтобы собрать с них богатый урожай.

Для этого вполне подойдет удобрение из обычного пшена. Используя его, удастся даже с маленькой грядки уносить овощи корзинами.

Как приготовить подкормку для болгарского перца, чтобы собрать богатый урожай

Пшено является питательным элементом для почвы. В нем содержится масса полезных веществ. Особенно хороша подкормка из этой крупы для сладкого перца. Она вызывает раннее цветение, ускоряет рост, защищает от болезней, улучшает вкус плодов и повышает урожайность.

Для приготовления удобрения из этой крупы много времени и усилий не потребуется.

Нужно выбрать тару побольше и, влив туда 5 л воды, засыпать 1 кг пшена. Эту смесь надо оставить на один – два дня, чтобы настоялась. Затем раствор следует процедить и жидкостью поливать кустики.

Выкидывать процеженное пшено не стоит. Оно подойдет для удобрения почвы, и она станет питательнее и более насыщенной полезными веществами, что тоже положительно повлияет на урожай.

Кроме того, из пшена можно приготовить концентрированный раствор – для повышения иммунитета растений и защиты их от белезней, а также вредителей.

Для этого понадобится десятилитровая емкость. В нее нужно всыпать 5 кг крупы и залить до краев водой. Спустя сутки следует процедить раствор, опрыскать или полить им растения, а оставшийся жмых уложить в почву.

На днях "Утро.ру" писало, какую рассаду нельзя пикировать. Перцы тяжело переносят смену места – им не на пользу заглубление и повреждение корня.

Ранее сообщалось, с какими растениями не стоит сажать перец. В соседи к этому овощу не годятся семь огородных культур.