Веганы поневоле: мясо станет недоступным для многих россиян

Веганы поневоле: мясо станет недоступным для многих россиян
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Пандемия, а в еще большей степени последствия борьбы с ней, продолжают неуклонно разрушать и без того непростой жизненный уклад россиян. Помимо безработицы и падения доходов, миллионы жителей страны столкнулись с другой, не менее серьезной проблемой – ухудшением качества жизни, включая качество питания.

Вынужденная диета

Шокирующие данные сообщил во вторник Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, согласно которым, потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн. Это является минимальным значением за последние десять лет. По данным экспертов Россельхозбанка, спрос на говядину снижается уже второй год подряд.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в условиях ограничений, вызванных пандемией, перехода на удаленный режим работы и неопределенности с будущими доходами, потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество потребления говядины приходится на сегмент HoReCa (общепит), сократившийся в 2020 году, – приводит слова Сергея Юшина "КоммерсантЪ".

Мясо не для всех

Опрошенные "Утром.ру" эксперты считают происходящее вполне закономерным явлением. По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, пандемия внесла коррективы в потребительские предпочтения россиян.

"Обычно они предпочитают приобретать мясо птицы и рыбу к своему столу, а блюда из говядины чаще подаются на праздничный стол, так как это мясо дороже, – пояснил Сигал. - Его приобретают в сезон – летом и осенью, когда вся сезонная продукция стоит значительно меньше, поэтому сокращение потребления не удивительно".

По мнению аналитика Института комплексных стратегических исследований Надежды Каныгиной, нынешнее снижение потребления говядины в России является продолжением тенденции, зародившейся задолго до начала пандемии.

Не менее важное значение имеет и сложность содержания и разведения крупного рогатого скота, довольно длительный производственный цикл, и значительная импортная составляющая при производстве. В этой ситуации производитель получает рост издержек, в связи с девальвацией рубля, что оборачивается высокой ценой на продукцию.

"В настоящее время на российском рынке говядина – один из самых дорогих видов мяса, в силу низкой покупательной способности населения, становящийся все менее доступным и популярным продуктом".

В соответствии с данными Росстата, в феврале текущего года средние потребительские цены на бескостную говядину составляли 516,62 руб./кг. При этом, бескостная свинина стоит 357,45 руб./кг, а охлажденные и мороженые куры – всего 153,95 руб./кг.

Как и Сергей Юшин, Надежда Каныгина обращает внимание и на тот факт, что падению потребления говядины способствовало снижение спроса на нее со стороны заведений общепита, количество которых существенно сократилось из-за пандемии.

При этом, по мнению эксперта, нынешние объемы потребления населением говядины не соответствуют современным требованиям здорового питания.

"По данным ОЭСР в 2019 г. в среднем россиянин потребил всего 10,3 кг говядины при рекомендованной Минздравом норме – 20 кг., – пояснила Каныгина. – В следствии снижения реальных доходов населения, подобные несоответствия в структуре потребления будут только нарастать, что приведет к дальнейшему ухудшению качества его питания".

Что будет дальше?

У экспертов нет единого мнения по данному вопросу. По мнению Павла Сигала, нынешние проблемы решатся по окончании посевной, когда будут собраны новые кормовые запасы, и цены на продукты питания снизятся.

"Кроме того, в 2021 году будет проведена индексация заработных плат бюджетников, повышение выплат будет составлять не менее 4,9% чтобы превысить показатель инфляции, – говорит Сигал. – Также вырастут зарплаты в отраслях, которые сейчас активно развиваются – в сфере добывающей промышленности, интеллектуального труда, в отрасли финансовых услуг, и в IT. МРОТ также был увеличен – он составил 12 792 рубля".

Надежда Каныгина настроена не столь оптимистично. По ее мнению нынешняя ситуация, напротив, приведет к изменению структуры потребления и переориентации спроса на более дешевые сорта мяса (свинина, птица).

Впрочем, и эти продукты сегодня уже вряд ли можно назвать дешевыми. Так, согласно данным Росстата в феврале 2021 существенно выросли цены на мясо птицы (+9,5% в годовом выражении), включая курятину (+13,0%). Причиной тому послужило распространение птичьего гриппа и связанное с этим сокращение поголовья. Параллельно росли в цене и корма, витамины, добавки, упаковка и пр.

По этой причине, не исключает Надежда Каныгина, сокращение потребления россиянами мяса будет компенсироваться уже за счет рыбы, круп и овощей.

Юрий ЛЕВЫКИН

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