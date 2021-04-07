Народные приметы на денежную удачу: в какие дни нельзя отдавать долги

Народные приметы на денежную удачу: в какие дни нельзя отдавать долги
Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Используя опыт нескольких поколений, можно избежать финансовых проблем

Брать взаймы у родных, близких, друзей коллег, наверняка хоть раз в жизни приходилось многим. Но не все знают, когда хорошо отдавать долги, а в какие дни этого делать нельзя. 

Используя опыт многих ппоколений, можно избежать финансовых проблем. Помогут в этом народные приметы на денежную удачу.

Нежелательно возвращать долг мелкими купюрами, а также теми, в которых есть цифра 2. Также не стоит отдавать долг на растущую луну и после захода солнца. Делать это надо, положив деньги на стол левой рукой.

В какие дни нельзя отдавать долги

Запрещено рассчитываться в большие церковные праздники. Если все-таки на это решиться, то следует отдать больше денег, чем бралось. Тогда выдаваемая сдача положительно повлияет на финансовую сторону жизни.

Не годится делать это в понедельник, а то придется снова брать в долг. Ррассчитываться с заемщиком во вторник тоже не следует: можно погрязнуть в долгах.

И пятница для такого дела не подходит. Большинство людей к концу рабочей недели очень устают, и отрицательная энергия может передаться с деньгами, которые возвращают.

Также не положено рассчитываться в воскресенье. День отдыха для этого совсем не годится.

Хорошими же днями для отдачи долга являются среда, четверг и суббота. Особенно благоприятен четвертый день недели: возвратив занятое, можно получить намного больше денег, чем взял в долг. 

Ранее "Утро.ру" писало о приметах для привлечения денег в дом. Чтобы улучшить материальное положение, нужно обратить внимание на некоторые нюансы.

Полина ДОРОЖКИНА

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