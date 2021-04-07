Пожилым россиянам не следует доверять обещаниям по телефону

Мошенники не стесняются обирать пенсионеров и придумали новые способы обмана таких граждан. Об их уловках проинформировали в Пенсионном фонде России.

Пожилым россиянам не следует доверять обещаниям по телефону. Даже если предлагают разобраться в непонятных "пенсионных делах", советует ПФР по Свердловской области

Всю информацию и разъяснения можно бесплатно получить в любом отделении фонда. А "добродетели" вряд ли будут помогать просто так.

Как правило, мошенники звонят пенсионерам по телефону и называют себя работниками ПФР. Они говорят, что готовы помочь, но пожилой человек должен назвать свой паспорт, СНИЛС, номер банковской карты, ее пин-код и т.п. Узнав это, злоумышленники похищают все средства.

При телефонном звонке с неизвестного номера пенсионеру надо попросить собеседника указать свое имя, фамилию, должность в ПФР и оотделение, в котором трудится. Свою же личную информацию предоставлять по телефону нельзя, отметили в фонде.

Кроме того, пожилым россиянам следует запомнить, что настоящие сотрудники Пенсионного фонда России никогда не спрашивают по телефону о персональных данных, реквизитах банковских карт и не говорят, что человеку неожиданно поступили деньги. Также они не бывают в квартирах граждан, не предоставляют госуслуг на дому и не проводят никаких опросов, предупредили в ПФР.

Если же такое происходит, то пенсионера просто обманывает мошенник. Необходимо сразу сообщать о таких случаях в полицию, передает рекомендации фонда "Общественная служба новостей" .

Ранее в нашей стране придумали способ защитить пенсионеров от мошенников. Для безопасности пожилых граждан их могут ограничить в возможностях онлайн-переводов.