ПФР раскрыл способы обмана пенсионеров

ПФР раскрыл способы обмана пенсионеров
Фото: Andrey Arkusha/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Пожилым россиянам не следует доверять обещаниям по телефону

Мошенники не стесняются обирать пенсионеров и придумали новые способы обмана таких граждан. Об их уловках проинформировали в Пенсионном фонде России.

Пожилым россиянам не следует доверять обещаниям по телефону. Даже если предлагают разобраться в непонятных "пенсионных делах", советует ПФР по Свердловской области  

Всю информацию и разъяснения можно бесплатно получить в любом отделении фонда. А "добродетели" вряд ли будут помогать просто так.

Как правило, мошенники звонят пенсионерам по телефону и называют себя работниками ПФР. Они говорят, что готовы помочь, но пожилой человек должен назвать свой паспорт, СНИЛС, номер банковской карты, ее пин-код и т.п. Узнав это, злоумышленники похищают все средства.

При телефонном звонке с неизвестного номера пенсионеру надо попросить собеседника указать свое имя, фамилию, должность в ПФР и оотделение, в котором трудится. Свою же личную информацию предоставлять по телефону нельзя, отметили в фонде.

Кроме того, пожилым россиянам следует запомнить, что настоящие сотрудники Пенсионного фонда России никогда не спрашивают по телефону о персональных данных, реквизитах банковских карт и не говорят, что человеку неожиданно поступили деньги. Также они не бывают в квартирах граждан, не предоставляют госуслуг на дому и не проводят никаких опросов, предупредили в ПФР.

Если же такое происходит, то пенсионера просто обманывает мошенник. Необходимо сразу сообщать о таких случаях в полицию, передает рекомендации фонда "Общественная служба новостей"

Ранее в нашей стране придумали способ защитить пенсионеров от мошенников. Для безопасности пожилых граждан их могут ограничить в возможностях онлайн-переводов. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость194587
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Государство должно защищать лучше такие данные и наказание за подобные вещи должно быть очень суровым!
То есть я не понимаю смысла всей этой системы идентификации, если она НЕ позволяет защитить деньги на счетах от того, что их использует совсем другой человек!
Гость192693
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ПФР сам главный жулик и обманщик. Пенсионеры вынуждены работать. Моя пенсия 32 тр. А получаю 24. Потому что работаю. 8 тыр тупо присваивается. Из зарплаты плачу им почти 30тр. Сам себя содержу. Ещё 6 тыр опять ими присваивается. За то, что вынужден работать. Когда упаду и не смогу трудиться ничего из украденного не вернётся. Вы ещё верите этим жуликам?
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