Технологии на защите москвичей: как город справляется с Covid-19

Коллективный иммунитет, без которого невозможно возвращение к привычному образу жизни, даст только вакцинация

Москва живет в условиях пандемии коронавируса уже больше года. Столица первой из российских городов столкнулась с массовой заболеваемостью новой, не изученной на тот момент инфекцией, первой вырабатывала меры по борьбе с распространением Covid-19, первой начала широкую кампанию по вакцинации. Теперь можно уже с уверенностью утверждать, что Москва справилась с пандемией.

Праздновать окончательную победу, конечно, еще рано. Ежедневно около 1,5 – 2 тысяч москвичей заражаются коронавирусом. Но для столичной системы здравоохранения это посильная нагрузка, поэтому каждый пациент вовремя получает квалифицированную помощь.

Надо признать, это был самый сложный момент в разгар пандемии весной прошлого года. Чтобы избежать печального сценария европейских стран, где банально не хватало мест в больницах и врачи не успевали оказать помощь всем нуждающимся, в Москве оперативно перепрофилировали часть стационаров под ковидные госпитали плюс открыли новые инфекционные больницы.

Самым известным в те дни стал медицинский комплекс в Коммунарке. Эту новую, оборудованную по последним стандартам клинику подготовили для лечения пациентов с коронавирусом в кратчайшие сроки. Всего за несколько дней в Коммунарке появились санпропускники и шлюзы, разделившие палатный корпус на "чистую" и "грязную" зоны. Позже этот опыт переняли и другие стационары.

В экстренном порядке в Москве весной 2020 г. разворачивали резервные госпитали. Благодаря полной технической оснащенности, они ничем не уступали обычным стационарам в плане оказания медицинской помощи населению. На базе поликлиник организовали центры КТ-диагностики, где можно было быстро пройти необходимое обследование для назначения лечения на дому или принять решение о госпитализации.

Существенно облегчили работу врачей цифровые технологии. Вся информация о пациентах сразу вносилась в компьютерные базы с помощью планшетов. Поскольку цифровизация в сфере столичного здравоохранения началась задолго до пандемии, Москва смогла быстро запустить общегородскую службу телемедицинской помощи.

Искусственный интеллект (ИИ) помог повысить скорость и качество обработки исследований пациентов. Например, после КТ снимок анализирует ИИ, и уже через 10 минут рентгенолог получает выводы о наличии поражения легких и ставит окончательный диагноз.

Но, хотя наши медики уже научились успешно справляться с коронавирусом, лучше все-таки не болеть. В Москве каждый желающий может защитить себя с помощью вакцины. По данным на 25 марта, этой возможностью воспользовались около 1 миллиона жителей. Ни у одного из них не возникло серьезных осложнений после прививки "Спутником V".

Важно понимать, что переболевший коронавирусом человек не защищен от повторного заражения. Поэтому рассчитывать на естественный коллективный иммунитет не приходится. Только вакцина дает гарантию, что распространение Covid-19 будет остановлено.

О том, что город делал и продолжает делать для защиты здоровья москвичей и скорейшего окончания пандемии, говорится в видеосюжете, который опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин.