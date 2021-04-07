Для развития интернет-пространства необходимы единые международные правила - Кириенко

Для развития интернет-пространства необходимы единые международные правила - Кириенко
Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Глобальные компании должны нести ответственность за сохранность персональных данных и защиту прав пользователей

Мировому сообществу нужно выработать общие правила использования интернет-пространства. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Выступая на первом молодежном форуме по управлению интернетом "Youth RIGF", он напомнил, что на площадках ООН уже разработана дорожная карта по международному цифровому сотрудничеству. В ней перечислены шаги, которые помогут выстроить единые правила работы для интернет-гигантов и крупных международных платформ.

"Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила",

– пояснил Кириенко, подчеркнув, что не только государства должны обеспечивать права и свободы граждан. Крупные интернет-платформы тоже должны нести обязательства по защите персональных данных.

В связи с этим Кириенко указал на ситуацию вокруг "Твиттера". Соцсеть годами игнорировала требования российского законодательства и не удаляла запрещенный и вредоносный контент, пока Роскомнадзор не замедлил ее трафик.

"Почему надо было ждать, чтобы возникала необходимость у государства защищать своих граждан?"

– возмутился Кириенко. Он отметил, что РФ и впредь будет добиваться соблюдения российского законодательства иностранными интернет-компаниями. 

Ранее РКН продлил ограничительные меры в отношении Twitter, не не стал пока блокировать полностью, поскольку руководство соцсети согласилось изменить модерацию публикаций и приступило к удалению запрещенного контента.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден послал Путину позитивный сигнал - СМИ

Датские эксперты убеждены, что отношения Вашингтона и Москвы улучшатся

До 52 тысяч рублей в год: в России может появиться новая допвыплата по пенсии

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей