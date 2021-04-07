Ведущая "Время покажет" чуть не выгнала украинского журналиста за слова о Донбассе

Ведущая "Время покажет" чуть не выгнала украинского журналиста за слова о Донбассе
Кадр youtube.com
Журналистка вынесла гостю жесткое предупреждение

Российская журналиста Олеся Лосева жестко отреагировала на заявление украинского журналиста Андрея Метелева, известного своей антироссийской риторикой и критикой в адрес РФ. 

Так, в одном из недавних телеэфиров приглашенные эксперты обсудили гибель пятилетнего ребенка в Донбассе. Метелев же заявил, что российские СМИ продолжают настаивать на ответственности украинской стороны в произошедшем инциденте, тогда как доказательства причастности СБУ отсутствуют. По словам журналиста, расследование никто не проводил, поэтому информации о том, кто стоял за запуском дрона, также нет.

"Нет вообще никаких доказательств того, что Украина проводила в тот момент операцию в Донбассе", – заявил Метелев в эфире "Время покажет".

Как отмечает Nation News, пятилетнего Владислава, погибшего под обстрелом во дворе поселка Александровское в ДНР, похоронили 6 апреля. Украинские медиа же заявили, что гибель ребенка является "фейком". Во время обсуждения трагедии Метелев же все время перебивал остальных гостей, уверяя, что запуск дрона вообще остается открытым вопросом.

"Манерность" приглашенного эксперта пришлась явно не по душе Лосевой. В ответ ведущая заявила, что выгонит Метелева из студии, если тот продолжит вести себя подобным образом, ограничившись жестким замечанием.

Ранее Лосева высмеяла украинского эксперта Сергея Запорожского в эфире "Время покажет" за громкие слова о том, что администрация Незалежной сделает все возможное и невозможное для "возврата" Крыма. Телеведущая заявила гостю, заведшего диалог о неких украинских патриотах на полуострове под странные телодвижения, что хотела бы еще раз увидеть его "кривляния".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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юрий
одна дура <цензура> сломала, а эта шею сломает
Ведущая "Время покажет" чуть не выгнала украинского журналиста за слова о Донбассе. Да этого укро3.14ДАРА, после передачи, нужно было живьём, где-нибудь под Останкино прикопать!
юрий
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одна дура <цензура> сломала, а эта шею сломает
Гость188773
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Зачем вообще эту <цензура> звать на российское ТВ? Пинка под зад и пусть у Ганапольского отираются. Мразь с мразью найдет общий язык, вытащенный из американской задницы.
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