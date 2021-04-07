Всероссийский космический диктант состоится 11 апреля

Всероссийский космический диктант состоится 11 апреля
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мероприятие пройдет как онлайн, так и на офлайн-площадках

В честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина состоится Всероссийский космический диктант. Он начнется 11 апреля в 10:00 мск. Вопросы будут читать космонавты, деятели искусств и даже экипаж Международной космической станции.

Главной площадкой Космического диктанта станет центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Отсюда будет вестись прямая трансляция мероприятия, к которой подключатся другие площадки, организованные в разных регионах России. Список всех офлайн-площадок акции опубликован здесь.

Проверить свои знания о космосе смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Чтобы лично увидеть звездных гостей мероприятия, потребуется пройти предварительную регистрацию.

Для тех, кто не сможет прийти, есть возможность онлайн-участия. Для этого нужно зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию акции (сайт ВДНХ, сайт центра "Космонавтика и авиация" или в группу #ВКосмосе в ВК), заполнить анкету и отправить ответы на вопросы диктанта до 12:00 мск.

Диктант будет состоять из 30 вопросов на разные темы, имеющие отношение к космосу: и про исследование планет, и про работу на орбите, и про летчиков-космонавтов.

Итоги Всероссийского космического диктанта будут подведены 25 апреля. Победители получат ценные и памятные призы. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден послал Путину позитивный сигнал - СМИ

Датские эксперты убеждены, что отношения Вашингтона и Москвы улучшатся

До 52 тысяч рублей в год: в России может появиться новая допвыплата по пенсии

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей