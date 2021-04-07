Всероссийский космический диктант состоится 11 апреля

Мероприятие пройдет как онлайн, так и на офлайн-площадках

В честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина состоится Всероссийский космический диктант. Он начнется 11 апреля в 10:00 мск. Вопросы будут читать космонавты, деятели искусств и даже экипаж Международной космической станции.

Главной площадкой Космического диктанта станет центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Отсюда будет вестись прямая трансляция мероприятия, к которой подключатся другие площадки, организованные в разных регионах России. Список всех офлайн-площадок акции опубликован здесь.

Проверить свои знания о космосе смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Чтобы лично увидеть звездных гостей мероприятия, потребуется пройти предварительную регистрацию.

Для тех, кто не сможет прийти, есть возможность онлайн-участия. Для этого нужно зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию акции (сайт ВДНХ, сайт центра "Космонавтика и авиация" или в группу #ВКосмосе в ВК), заполнить анкету и отправить ответы на вопросы диктанта до 12:00 мск.

Диктант будет состоять из 30 вопросов на разные темы, имеющие отношение к космосу: и про исследование планет, и про работу на орбите, и про летчиков-космонавтов.

Итоги Всероссийского космического диктанта будут подведены 25 апреля. Победители получат ценные и памятные призы.