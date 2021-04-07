На конкурс "Большая перемена" поступило больше 300 тысяч заявок

На конкурс "Большая перемена" поступило больше 300 тысяч заявок
Фото: Пресс-служба
Набор на второй сезон продлится до 15 июня

Сбор заявок на участие в конкурсе "Большая перемена" президентского проекта "Россия – страна возможностей" начался 26 марта, а свои анкеты зарегистрировали уже более 300 тысяч школьников и студентов колледжей.

Больше всего заявлений поступило из Нижегородской, Ленинградской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Адыгеи и некоторых других регионов, рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Во втором сезоне "Большой перемены" могут участвовать школьники, начиная с 5 класса. Как пояснила координатор конкурса Наталия Мандрова, это сделано по просьбе самих ребят.

"В прошлом году многие финалисты отмечали, что их младшие братья и сестры тоже хотели бы стать частью "Большой перемены", - рассказала она.

Для учащихся 5-7 классов подготовлен специальный игровой трек. Победители совершат увлекательное путешествие по маршруту Москва-Владивосток-Москва на поезде "Большой перемены".

Конкурсантам-учащимся 8-10 классов и колледжей приготовлено на выбор 12 направлений, в том числе наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство.

Полуфиналы пройдут очно во всех федеральных округах, финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ "Артек". Победители получат денежные призы до 1 миллиона рублей, которые смогут направить на обучение и саморазвитие.

В прошлом году в "Большой перемене" приняли участие более миллиона ребят. 

Николай ВИКТОРОВ

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