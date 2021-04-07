Представитель ЕС дала поручение разобраться

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на ситуацию со стульями в Турции. На встрече с турецким президентом Реджепом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем оказалось два стула вместо трех. Как рассказал на брифинге официальный представитель ЕК Эрик Мамер, она дала поручение своей команде разобраться с произошедшим.

Урсула фон дер Ляйен хочет получить разъяснения и быть уверенной, "что в будущем ничего подобного не произойдет". Визит главы Еврокомиссии готовили, как положено. В этом участвовали представительства ЕС в Анкаре, протокольной службы ЕК не было в столице Турции из-за коронавирусных ограничений, добавил Мамер.

Фон дер Ляйен удивило то, что ей не хватило стула. Однако глава ЕК больше внимания уделила "сути вопроса, а не протоколу или форме", отметил представитель Еврокомиссии. У председателя ЕК и главы ЕС равный статус. И принимать их должны одинаково, указал Мамер.

Пресс-служба ЕС не может знать, почему Урсуле Фон дер Ляйен предложили место не возле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, а в стороне от них. Ответ на этот вопрос может дать только принимающая сторона, сказал Мамер.

Инцидент не оказал никакого влияния на переговоры. Глава Еврокомиссии сумела "обсудить все запланированные вопросы", заключил представитель ЕК, цитирует РИА "Новости".

Накануне в Турции оправдали казус со стульями на встрече Реджепа Эрдогана с лидерами ЕС.

