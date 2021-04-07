Результат будет радовать вас все лето

В весеннее время обычно дачники начинают активную подготовку к летнему сезону и наводить красоту в огороде. Чтобы участок превратился в настоящий райский уголок, садоводы во всю реализуют свои творческие идеи и фантазию.

Петуния по праву считается одной из самых красивых и неприхотливых однолетних цветочных культур. Она обладает удивительным разнообразием форм и расцветок. Эти советы помогут вырастить прекрасные петунии, которые украсят любой участок, дом или городской двор.

Прежде всего, чтобы вырастить здоровый цветок, грунт для рассады должен быть легким и без комочков.

Обращаем внимание и на семена. Для их посева нужно использовать не слишком высокую емкость. Туда засыпаем грунт на половину. Далее раскладываем по поверхности семена на расстоянии двух сантиметров друг от друга, не заглубляя их.

Не забываем про увлажнение почвы. Это можно сделать из пульверизатора.

После высадки семян, накрываем крышкой емкость. Как только начинают виднеться всходы, контейнер с растением ставим на подоконник, чтобы было много солнечного света.

Не забывайте ежедневно проверять семена, а также проветривать их, приоткрыв емкость. Уделяйте внимание также и почве! Не допускайте ее пересыхания.

Как только на ростке появятся 2 листика, пикируйте петунию. Спустя 5 дней подкормите рассаду.

Яркие петунии будут расти густо и обильно, радуя вас все лето!

Ранее "Утро.ру" составило подборку неприхотливых цветов для сада.