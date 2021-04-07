Игрок уверен, что такие слова не обидят магистра

Телепередача "Что? Где? Когда?" уже много лет не теряет своей популярности. За многие годы существования программы имена некоторых игроков стали известны всей стране. Бывший игрок журналист Андрей Супранович высказал свое мнение о некоторых участниках.

Например, Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя Супранович назвал великими. При этом бывший игрок отдельно заострил свое внимание на последнем магистре.

"Друзь точно жук. Это не секрет ни для кого. Я думаю, если вдруг Александр Абрамович увидит передачу, он даже не обидится на это",

– отшутился журналист во время интервью ютуб-шоу "Настолки".

При этом Супранович добавил, что, мягко говоря, недолюбливает Ровшана Аскерова. Этого игрока белорусский журналист назвал "самым неприятным человеком в мире".

Ранее знатоков озадачил вопрос телезрительницы, которая поинтересовалась, представители какой профессии всегда рады видеть "усы или бороду, но особенно спину и затылок".

В результате обсуждения знатоки пришли к выводу, что речь идет об акушерах. Но этот логичный ответ оказался неверным. Не угадали ответ на вопрос даже самые именитые игроки. В итоге телезрительница из Калининграда забрала семьдесят тысяч рублей и все-таки назвала правильный ответ.