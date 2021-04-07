Молодожены вправе сами выбирать - придерживаться поверий или нет

Свадьба – одно из главных и ответственных событий в жизни влюбленных и их близких. Все молодожены мечтают, чтобы это торжество прошло идеально. Издавна на Руси существует огромное количество примет на все случаи жизни. Многие из них дошли и до наших дней. Свадебные поверья не исключение.

Основные свадебные табу

Очень много примет связаны с обручальными кольцами. Например, примерять их на себя могут лишь молодожены. Если это сделают другие – несчастья не миновать.

После того, как жених и невеста обменяются кольцами, молодожены ни в коем случае не должны касаться пустой коробки из-под колец. Ее лучше подарить девушке, которая еще не связала себя узами брака.

Также считается, что потеря обручального кольца – к скорому разводу.

Разлуку также пророчат, если гости или посторонние встанут или пройдут между молодоженами. Также жениху и невесте нельзя переходить дорогу. Это навлечет трудности в семейной жизни.



Букет невесты всю свадьбу должен оставаться лишь у нее, иначе счастье ускользнет. Можно только ненадолго отдавать подержать цветы жениху или маме. Что касается традиции бросать букет незамужним подругам, то в таком случае лучше использовать букет-дублер.

Танцевать на свадьбе жениху и невесте нельзя ни с кем, кроме как друг с другом или с родителями.

Также гости часто ломают голову, размышляя над подарком молодоженам. По примете на свадьбу точно не стоит дарить набор ножей, вилок и другие острые предметы. Такие презенты могут привести к ссорам в семье.

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