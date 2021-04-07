Молодому человеку предъявили обвинение

Эдварда Била обвинили в нарушении правил ПДД. Об этом журналистам рассказал адвокат блогера Сергей Жорин НТВ.

Билу может грозить срок до двух лет, сказали правоохранители РЕН ТВ.

По информации адвоката, Бил признал, что вел машину в тот злополучный день. Как уточняется в телеграм-канале НТВ, молодому человеку проведут психиатрическую экспертизу.

Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце женщина, которая несколько дней провела в коме из-за травм, признана потерпевшей.