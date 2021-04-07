Людям с с таким заболеванием лучше отказаться от вяленого мяса

Гипертония – не приговор. Люди с таким заболеванием могут полноценно жить, придерживаясь определенных правил. Эксперты из медицинского сообщества Action on Salt рассказали, какие мясные продукты не стоит употреблять людям с высоким артериальным давлением.

Как утверждают врачи, некоторые мясные продукты, содержащие много соли, могут быть опасны. Они влияют на уровень давления и повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так что от вяленого мяса лучше отказаться, передает совет медиков издание Express.

Мясные продукты с малым количеством соли также не полезны, так как содержат большое количество натрия, который вредит здоровью людей с повышенным артериальным давлением, уточняет "Мир24".

По данным экспертов, понижение натрия в организме способствует уменьшению летальных случаев от инсульта на шестнадцать процентов, а также ишемической болезни сердца – на двенадцать.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась специальной диетой от британских ученых, которая способствует снижению артериального давления. Она идеально подойдет для тех, кто долгое время борется с этой проблемой. Так, врачи рекомендуют употреблять в пищу те продукты, которые содержат в себе натуральные природные вещества. В этом случае сердце и сосуды будут находиться в тонусе.