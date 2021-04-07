Проект будет реализован в будущем году

Рабочие приступили к возведению спортивного комплекса с удобным и современным бассейном. Учреждение появится в московском Бибиреве. Согласно графику выполнения работ, комплекс будет построен уже в 2022-м году. Спортивный комплекс строят для Московского среднего специального училища олимпийского резерва.



Как рассказал глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов, на текущем этапе уже почти завершены работы по подготовке котлована, рабочие готовятся к возведению фундамента спорткомплекса.

Появление современного профильного учреждения в этом районе позволит будущим защитникам чести нашей страны в сфере спорта заниматься прямо рядом с домом. Таким образом, ребята смогут высвободить время от утомительных поездок и посвящать всех себя тренировкам.

Бассейн планируют сделать достаточно внушительных размеров. Согласно проекту, он будет 25 на 16 метров. Также в здании будет оборудован спортзал, помещения для переодевания, душевые комнаты, а также места для хранения инвентаря. Помимо этого, в спорткомплексе появится медблок, сауна, кабинет массажиста и другие помещения.

Зону рядом со спорткомплексом также облагородят. Неподалеку от здания появятся зеленые насаждения, будет проведено освещение и установлены лавки для отдыха.