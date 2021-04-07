В московском Бибиреве появится спорткомплекс с бассейном

В московском Бибиреве появится спорткомплекс с бассейном
Фото: www.pixabay.com
Проект будет реализован в будущем году

Рабочие приступили к возведению спортивного комплекса с удобным и современным бассейном. Учреждение появится в московском Бибиреве. Согласно графику выполнения работ, комплекс будет построен уже в 2022-м году. Спортивный комплекс строят для Московского среднего специального училища олимпийского резерва.

Как рассказал глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов, на текущем этапе уже почти завершены работы по подготовке котлована, рабочие готовятся к возведению фундамента спорткомплекса.

Появление современного профильного учреждения в этом районе позволит будущим защитникам чести нашей страны в сфере спорта заниматься прямо рядом с домом. Таким образом, ребята смогут высвободить время от утомительных поездок и посвящать всех себя тренировкам.

Бассейн планируют сделать достаточно внушительных размеров. Согласно проекту, он будет 25 на 16 метров. Также в здании будет оборудован спортзал, помещения для переодевания, душевые комнаты, а также места для хранения инвентаря. Помимо этого, в спорткомплексе появится медблок, сауна, кабинет массажиста и другие помещения.

Зону рядом со спорткомплексом также облагородят. Неподалеку от здания появятся зеленые насаждения, будет проведено освещение и установлены лавки для отдыха.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Зачем в Москву приехал Пашинян: эксперты раскрыли планы лидера Армении

Премьер планирует решить несколько важных проблем, в том числе военную

До 52 тысяч рублей в год: в России может появиться новая допвыплата по пенсии

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей