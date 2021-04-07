Для начала необходимо исправить режим полива

Здоровая рассада – один из главных секретов крепкого урожая. Однако даже самые опытные дачники порой сталкиваются с трудностями, которые непросто исправить. Например, бывает так, что рассада помидоров сильно вытянулась. Но эту оплошность можно исправить, если начать действовать быстро.

Подкормка

Если вы переборщили с азотсодержащими удобрениями, их действие можно нейтрализовать калийными препаратами. Лучше всего используйте монофосфат калия или пекацид, которые укрепят корни.

Температурный режим

Установите температуру в районе +14-16ºC. Это замедлит рост зелени, но не скажется на развитии корней. Поставьте рассаду в прохладное место, если такой возможности нет, тогда регулярно проветривайте помещение.

Полив

Сократите полив, чтобы спасти вытянувшуюся рассаду помидоров. Это не только замедлит рост, но и простимулирует формирование кистей.

Используйте регуляторы роста

Лучше применять данный способ только в самых экстренных случаях. Главное в этом случае придерживаться правил, которые написаны на упаковке и не перебарщивать с дозировкой, иначе можно сделать только хуже.

Пикировка

Как только появляется второй настоящий листик, его нужно пересадить в отдельную емкость. Аккуратно достаньте несколько ростков томата, отделите один из них. Корень вместе с землей нужно поместить в стакан, засыпать субстратом и полить.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за рассадой томатов в апреле.