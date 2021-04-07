Когда в Москву придет весеннее тепло: синоптики назвали дату

Снегопад совсем скоро сменится теплой погодой

На выходных в столице и Подмосковье ожидается солнечная погода. По сообщению ведущего метеоролога Романа Вильфанда, в регионе потеплеет аж до +15℃. 

В ночь на 8 апреля синоптики обещают мокрый снег и ветер, поэтому также прогнозируется временное восстановление снежного покрова. Однако 9 апреля потеплеет до +9℃, снег начнет таять, передает АГН "Москва". В субботу эксперты прогнозируют солнечную погоду, столбики термометра поднимутся выше +10℃, осадки не ожидаются.

Тем не менее, как сообщает "Подмосковье сегодня", владельцам автотранспорта стоит быть осторожнее на дорогах в ближайшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий. 

Ранее астроном Сергей Кузин поделился прогнозом на вторую половину апреля. По словам эксперта, через несколько дней в Россию нагрянет очередная магнитная буря. Уже известно о ее силе и влиянии на самочувствие людей.

Анна АГАБАБОВА

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