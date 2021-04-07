В России призвали разработать документ для регулирования интернета на мировом уровне

В России призвали разработать документ для регулирования интернета на мировом уровне
Фото: pixabay.com
Инициативу предложили на форуме по управлению интернетом RIGF

В Москве прошел первый день XI российского форума RIGF 2021. Эксперты затронули вопросы, связанные с развитием интернета и международного сотрудничества в этой области. 

Участники обсудили проблемы вовлечения в обсуждения всех заинтересованных сторон, в том числе и представителей небольших стран. Также было отмечено, что все менее заметной становится грань между сторонниками тотальной свободны интернета и теми, кто ее отрицает.

Так, за работу секции "Управление интернетом" отвечали  Андрей Воробьев, Илона Стадник и Йован Курбалийя. Эксперты обсудили доклад, представленный по поручению Генерального  секретаря ООН. Например, был поднят вопрос глобального цифрового сотрудничества, ценности цифрового мира и платформы, где страны могут взаимодействовать друг с другом. 

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин отметил, что для того, чтобы выработать единый механизм регулирования интернета, странам нужно будет прийти к консенсусу. В результате этого станет возможной выработка документа, который и определит согласованные подходы и политики на мировом уровне. 

"Нам видится, что такой площадкой может стать Международный союз электросвязи (ITU)", 

– добавил Паршин, говоря о структуре, которая могла бы разрабатывать и внедрять правовые нормы и стандарты управления глобальной Сетью. 

Другая выступающая, Дорин Богдан-Мартин, обратила внимание общественности на то, что до сих пор примерно половина жителей Земли не имеют доступа в интернет. Сейчас решением этой проблемы занимается специальная программа ООН, которая нацелена на то, чтобы обеспечить все население планеты доступом в Сеть к 2030 году. 

Президент ПАО "ВымпелКом" Рашид Исмаилов затронул проблему противостояния тех, кто выступает за свободу использования Интернета и тех, кто боится за государственный суверенитет. Сейчас наметилось сближение сторон. Во многом это заслуга Международного союза электросвязи, который занимается устранением цифрового неравенства. 

Старший вице-президент ICANN по работе с правительствами и межправительственными организациями Мэнди Карвер напомнила о принципах технического управления Сети. Один из главных пунктов – свободный доступ в Интернет для всех. 

"То обстоятельство, что мы используем единое пространство доменных имен и IP-адресов, а также единые параметры протоколов, стало важнейшим фактором, обеспечившим развитие всемирной сети на протяжении последних 40 лет", 

цитирует Карвер "Координационный центр доменов". 

Йован Курбалийя добавил, что безопасность и бесперебойность работы Интернета – важны, но не стоит забывать и о других проблемах, в частности тех, которые возникают на стыке технических аспектов и геополитики. 

В ходе работы другой секции "Новые технологии. Искусственный интеллект и этика" были поставлены вопросы ответственного отношения к искусственному интеллекту в области медицины, транспорта и промышленности. Только при таком подходе возможно минимизировать существующие риски, считают эксперты. 

Также отдельное внимание было уделено вопросам этики, поскольку ясно, что уже в ближайшем будущем именно этика может стать этаким краеугольным камнем при формировании основы мягкого права в области регулирования систем ИИ. 

Один из ведущих секции, Карен Казарян добавил, что вопросы соотношения этики и искусственного интеллекта активно обсуждаются на дискуссионных площадках. При этом было разработано более 100 документов по этике, которые и становятся предметом жарких обсуждений, уточнила Анна Абрамова. 

Сейчас экспертам предстоит создать сбалансированную систему регулирования, чтобы минимизировать риски, поскольку, по словам Яна Клейсена, ИИ хоть и создает массу новых возможностей, может стать причиной новых практик дискриминации. 

Андрей Кулешов же обратил внимание на важность выработки единой терминологии, чтобы при обсуждении проблем, связанных с ИИ, мировое сообщество говорило на одном языке.

Андрей Незнамов отметил, что сейчас в России уже введется работа по созданию универсального всероссийского кодекса этики, его задача - выработать набор универсальных правил, которые будут разумными для каждого. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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