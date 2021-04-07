В Подмосковье нуждающиеся семьи могут получить увеличенное пособие на ребенка

Размер выплаты будет зависеть от ряда факторов

Власти продолжают поддерживать семьи, которые оказались в сложной ситуации. Так, в Подмосковье семьи с ограниченными материальными средствами могут получить увеличенные ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3-8 лет.

Министр соцразвития области Ирина Фаевская рассказала, что с 1 апреля выплату смогут получить семьи с доходом на каждого ребенка не выше прожиточного минимума в МО. Размер пособия будет зависеть от дохода нуждающихся. 

Редакция "Подмосковье сегодня" сообщает, что для предоставления услуги также необходимо обладать ПМЖ в регионе. Усыновленные дети и студенты очной формы в возрасте до 23 лет также будут учитываться. А вот компенсации ухаживающим за детьми-инвалидами родителям перестанут считаться в доходах.

Запросить соцподдержку можно будет через единый портал госуслуг. 

Ранее стало известно, как власти столицы поддерживают семьи с детьми. 

Анна АГАБАБОВА

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