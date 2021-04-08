В Азовском море приступили к поискам пресной воды для Крыма

Большая российская компания уже ведет разведку дна

В Азовском море ищут пресную воду для Крыма. Об этом рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

Разведку дна у берегов уже проводит одна из ведущих крупных российских компаний. Специалисты определяют подводный бассейн пресной воды и то, насколько возможно применять ее в быту, пояснил чиновник в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

Также он выразил мнение о запасах пресной воды в подземных резервуарах. Они, по словам вице-премьера Крыма, могут быть довольно большми, передает "Свободная пресса"

В случае удачной разведки пресную воду будут подавать в Северо-Крымский канал,  перекрытый Украиной после возвращения полуострова в состав России.

Одновременно в Симферопольском и Бахчисарайском районах проводится разработка нескольких подземных месторождений пресной воды, добавил Кабанов, отмечает телеканал "360".

Ранее из Вашингтона поступил совет Москве, как обеспечить Крым водой. У американцев созрело неожиданное решение.

До этого власти российского полуострова отказались просить Украину о возобновлении подачи воды.Там намерены справиться с проблемой самостоятельно.

Полина ДОРОЖКИНА

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