В России стали по-новому выплачивать пособия по безработице

Изменения касаются некоторых категорий граждан

Стало известно об изменении правил выплат пособий по безработице в максимальном размере. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте правительства.

Сообщается, что изменения коснутся определенных категорий граждан. К ним относятся те люди, которые лишились работы из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также находящиеся в декретном отпуске женщины.

Примечательно, что на данный момент максимальное пособие по безработице равняется 12 130 рублям, размер минимального же составляет 1 500 рублей. В соответствии с ранее действующими правилами, граждане страны начинали получать пособие сразу после регистрации в центре занятости.

"При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей", – говорится в публикации.

Отмечается, что корректировка правил нацелена на урегулирование вопросов начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. Тогда пособия в максимальном размере будут переводиться в течение трех месяцев в целом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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