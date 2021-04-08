В ПРФ готовят досрочную выплату пенсий

График платежей изменят из-за праздников

Часть пенсионеров в РФ смогут рассчитывать на ежемесячную пенсию за май уже в апреле. Причина заключается в приближающихся праздниках.

Согласно приведенным данным, Пенсионный фонд сдвигает графики выплаты пособий для пожилых граждан дважды в год – перед Новым годом и майскими праздниками.

В ПФР также отметили, что в каждом субъекте установлен свой график выплат. Всю необходимую информацию предоставят через некоторое время, уточняет Primepress.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о риске сокращении пенсий с 1 мая 2021 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Зачем в Москву приехал Пашинян: эксперты раскрыли планы лидера Армении

Премьер планирует решить несколько важных проблем, в том числе военную

Байден выбирает спецпосланника для ликвидации "Северного потока-2" - СМИ

Белый дом придумал план, как остановить реализацию российско-немецкого проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей