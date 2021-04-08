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Часть пенсионеров в РФ смогут рассчитывать на ежемесячную пенсию за май уже в апреле. Причина заключается в приближающихся праздниках.
Согласно приведенным данным, Пенсионный фонд сдвигает графики выплаты пособий для пожилых граждан дважды в год – перед Новым годом и майскими праздниками.
В ПФР также отметили, что в каждом субъекте установлен свой график выплат. Всю необходимую информацию предоставят через некоторое время, уточняет Primepress.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о риске сокращении пенсий с 1 мая 2021 года.
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