Пчеловодам готовят новые запреты

Пчеловодам готовят новые запреты
Фото: Fotostand / K. Schmitt/ www.globallookpress.com
Пасеки запретят ставить не только в местах захоронений

Пчеловодам собираются запретить ставить пасеки в нескольких местах. Соответствующий закон разработали в Министерстве сельского хозяйства России.

Теперь пасеки нельзя будет размещать там, где раньше находились свалки, кладбища, скотомогильники, полигоны для  захоронений химических, взрывчатых и радиоактивных веществ. Но это не полный список.

Обустраивать ульи не позволят также у рек, озер и болот на расстоянии меньше 50 м от них. Документ написан как часть закона "О пчеловодстве", который вступит в действие уже этим летом, с 29 июня. Его уже опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Указанные требования затронут не только обычных граждан, но и фермеров, индивидуальных предпринимателей и коммерческие компании. Всем им придется искать новые места для закладки пасек.

Проект закона поддержали в Российском национальном союзе пчеловодов. Они назвали верным запрет вести производство меда там, где в почве содержатся токсичные вещества. А вот с решением не разрешать ставить ульи у водоемов там не согласны.

В этих местах пчелы необходимы для опыления растений. Во многих странах пасеки находятся именно у рек и озер, отметил президент союза Арнольд Бутов в комментарии "Парламентской газете".

Полина ДОРОЖКИНА

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