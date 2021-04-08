Пасеки запретят ставить не только в местах захоронений

Пчеловодам собираются запретить ставить пасеки в нескольких местах. Соответствующий закон разработали в Министерстве сельского хозяйства России.

Теперь пасеки нельзя будет размещать там, где раньше находились свалки, кладбища, скотомогильники, полигоны для захоронений химических, взрывчатых и радиоактивных веществ. Но это не полный список.

Обустраивать ульи не позволят также у рек, озер и болот на расстоянии меньше 50 м от них. Документ написан как часть закона "О пчеловодстве", который вступит в действие уже этим летом, с 29 июня. Его уже опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Указанные требования затронут не только обычных граждан, но и фермеров, индивидуальных предпринимателей и коммерческие компании. Всем им придется искать новые места для закладки пасек.

Проект закона поддержали в Российском национальном союзе пчеловодов. Они назвали верным запрет вести производство меда там, где в почве содержатся токсичные вещества. А вот с решением не разрешать ставить ульи у водоемов там не согласны.

В этих местах пчелы необходимы для опыления растений. Во многих странах пасеки находятся именно у рек и озер, отметил президент союза Арнольд Бутов в комментарии "Парламентской газете".