Представители бизнеса назвали приоритетный сервис для цифровой экосистемы МСП

Представители бизнеса назвали приоритетный сервис для цифровой экосистемы МСП
Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Власти нацелены на безбарьерное взаимодействие с предпринимателями

Минэкономразвития подвело итоги общероссийского опроса для предпринимателей, выявившего самые востребованные услуги и сферы в бизнесе. Мероприятие проведено ведомством совместно с Корпорацией МСП в рамках создания экосистемы мер поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", которую курирует первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

Цель опроса – определить потребности бизнесменов в цифровой среде. В качестве респондентов выступили более 13 тысяч предпринимателей из всех российских субъектов.

По словам замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, власти нацелены на полноценное и безбарьерное взаимодействие органов государственной власти с малым и средним бизнесом. Сама платформа предлагает использовать возможности всех госведомств с бизнесом для обеспечения каждого участника равными возможностями.

Один из самых востребованных сервисом – онлайн-взаимодействие с госорганами, который удобен респондентам для получения разъяснительной информации о блокировке счетов. Обратная связь  бизнесу важна для работы по поступившим замечаниям.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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