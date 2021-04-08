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Некоторые садоводы увлекаются выращиванием винограда. У одних это хорошо получается, другие остаются недовольны: то есть урожай, то нет. И, как выяснилось, в большей степени все зависит от растущих поблизости культур. В первую очередь, следует знать, что нельзя сажать поблизости.
На любом участке растут культуры, которым лоза "симпатизирует", а одну из них так просто обожает. Есть и те, что вообще невыносимы для нее. Этих зловредных "соседей", если они уже там поселились, нужно как можно быстрее убрать. Тогда сочных гроздьев созреет в два раза больше.
Что нельзя сажать рядом с виноградом
Категорически не переносит лоза... помидоры. Такое связанное с ними явление, как фитофтороз, губительно для винограда – убивает его корневую систему.
Также опасен и полюбившийся многим огородникам аромат ботвы томатов. Он выделяет много фитонцидов, которые останавливают цветение винограда.
Из-за этого соседства этого овоща страдает и урожай. Ягоды на лозе вырастаают мелкие, с горошину.
А еще из-за близости помидоров виноградины не набирают вкуса. Они могут вырасти крупные и при этом быть кислыми, а то и никакими.
Не любит виноград и огурцы. Это связано с одинаковыми болезнями, которым подвержены оба растения.
Возбудители недугов у каждой из этих культур разные, а негативное влияние на иммунитет винограда намного больше. На борьбу с хворями он тратит очень много сил.
Болезни могут сказаться не сразу, а только через год. Подхватившую их лозу не защитят никакие обработки.
Ранее "Утро.ру" писало, с какими растениями нельзя высаживать перец. Несколько овощей, в том числе "близкие родственники", зелень и бобовым могут навредить.
Также сообщалось, что можно сажать возле помидоров. Среди таких культур есть овощи, зелень и одно цветущее водолистниковое растение.
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