Если их убрать, гроздьев созреет в два раза больше

Некоторые садоводы увлекаются выращиванием винограда. У одних это хорошо получается, другие остаются недовольны: то есть урожай, то нет. И, как выяснилось, в большей степени все зависит от растущих поблизости культур. В первую очередь, следует знать, что нельзя сажать поблизости.

На любом участке растут культуры, которым лоза "симпатизирует", а одну из них так просто обожает. Есть и те, что вообще невыносимы для нее. Этих зловредных "соседей", если они уже там поселились, нужно как можно быстрее убрать. Тогда сочных гроздьев созреет в два раза больше.

Что нельзя сажать рядом с виноградом

Категорически не переносит лоза... помидоры. Такое связанное с ними явление, как фитофтороз, губительно для винограда – убивает его корневую систему.

Также опасен и полюбившийся многим огородникам аромат ботвы томатов. Он выделяет много фитонцидов, которые останавливают цветение винограда.

Из-за этого соседства этого овоща страдает и урожай. Ягоды на лозе вырастаают мелкие, с горошину.

А еще из-за близости помидоров виноградины не набирают вкуса. Они могут вырасти крупные и при этом быть кислыми, а то и никакими.

Не любит виноград и огурцы. Это связано с одинаковыми болезнями, которым подвержены оба растения.

Возбудители недугов у каждой из этих культур разные, а негативное влияние на иммунитет винограда намного больше. На борьбу с хворями он тратит очень много сил.

Болезни могут сказаться не сразу, а только через год. Подхватившую их лозу не защитят никакие обработки.

Ранее "Утро.ру" писало, с какими растениями нельзя высаживать перец. Несколько овощей, в том числе "близкие родственники", зелень и бобовым могут навредить.

Также сообщалось, что можно сажать возле помидоров. Среди таких культур есть овощи, зелень и одно цветущее водолистниковое растение.