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В истории мирового кино существует множество, когда режиссеры снимали в картинах устоявшиеся актерские составы. Как правило, это были сплоченные коллективы, которых объединяла не только работа.
Предлагаем вам отгадать по звездам советского кино кинокомедию по артистам, которым довелось сняться вместе в фильме.
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