Сможете ли вы ответить на все вопросы правильно?

В истории мирового кино существует множество, когда режиссеры снимали в картинах устоявшиеся актерские составы. Как правило, это были сплоченные коллективы, которых объединяла не только работа.

Предлагаем вам отгадать по звездам советского кино кинокомедию по артистам, которым довелось сняться вместе в фильме.