Тест: угадываем советский фильм по трем сыгравшим в нем актерам

Тест: угадываем советский фильм по трем сыгравшим в нем актерам
Фото: Ann Parry/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Сможете ли вы ответить на все вопросы правильно?

В истории мирового кино существует множество, когда режиссеры снимали в картинах устоявшиеся актерские составы. Как правило, это были сплоченные коллективы, которых объединяла не только работа.

Предлагаем вам отгадать по звездам советского кино кинокомедию по артистам, которым довелось сняться вместе в фильме.

Егор МАЛКОВ

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