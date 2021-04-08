Конкурс "Лидеры России" запустил регистрацию на трек "Студенты"

Конкурс "Лидеры России" запустил регистрацию на трек "Студенты"
Фото: лидерыроссии.рф
Подать заявку можно до 26 апреля

8 апреля стартовала регистрация на трек "Студенты" четвертого конкурса "Лидеры России". Цель нового направления заключается в том, чтобы найти наиболее перспективных молодых людей, имеющих управленческий потенциал.

Сообщается, что запуск трека поддержал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Оставить заявку на участие в конкурсе можно через сайт ЛидерыРоссии.рф. Период регистрации завершится 26 апреля в 23:59 по московскому времени.

"Впервые, по предложению ребят, в этом году появился отдельный трек в "Лидерах России" для студентов", – отметил Кириенко.

Он обратил внимание на то, что раньше одним из основных условий для участия в конкурсе было наличие управленческого опыта. Трек "Студенты" допускает отсутствие этого требования.

Чиновник назвал учащихся колледжей и ВУЗов "невероятно талантливыми людьми". Сергей призвал их не упускать возможности и попробовать свои силы.

Стоит отметить, что в новом треке могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые обучаются в средних специальных учебных заведениях, а также на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Кроме того, возможность попытать удачу имеют те, кто закончил обучение не более двух лет назад.

"Участие в нем [треке] позволит студентам получить стажировки, в том числе, в органах госуправления и крупных корпорациях, а также перспективу дальнейшего трудоустройства", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Также участники смогут выиграть образовательные сертификаты и другие полезные призы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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