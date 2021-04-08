Цветы будут радовать ваш глаз долгое время

Тюльпаны – нежные и красивые цветы, которые ассоциируются с весной, они являются одними из самых ярких садовых растений. Многообразие их красок и форм привлекают внимание многих людей.

Так как тюльпаны начнут цвести уже совсем скоро, нужно заранее позаботиться о цветах, чтобы они цвели долго и радовали ваш глаз. Подкармливать их нужно сразу же, как только покажутся первые ростки.

Обычно весной в качестве подкормки логичнее всего использовать азот. Однако тюльпанам этот вариант не совсем подходит.

Азотсодержащее удобрение для цветов нужно использовать ранней весной, когда еще лежит снег. Сейчас это делать уже поздно.

На данный момент лучше использовать комплексные удобрения для цветущих растений, в составе которых не только азот. Красивому цветению и укреплению клубней способствует фосфор, а для будущего вызревания клубней – калий.



Сейчас удобрения подобного рода можно легко приобрести в магазинах. Также можно использовать органику и прочие доступные удобрения. Например, перегной или компост содержат азот, зольная настойка – калий и фосфор.

Благодаря этим советам, пышные и яркие тюльпаны будут украшать ваш сад долгое время.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась народными рецептами из натуральных ингредиентов, которые станут отличной подкормкой для растений весной.