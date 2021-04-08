"Коктебель" снова в тренде

Общим направлением развития последних лет стал "локализм": переориентация ресторанов и кафе на кухню своего региона с использованием местных продуктов и рецептур

Да и покупатели супермаркетов всё чаще склоняются к местным продуктам, ведь импорта из-за санкций и пандемических ограничений становится всё меньше. Мы собрали 5 аргументов в пользу употребления "домашних" продуктов и напитков.

Во-первых, овощи, фрукты, как, впрочем, и любые другие продукты, выращенные в своём регионе, не требуют длительной транспортировки, а, значит, свежее, и приятнее на вкус.

Во-вторых, поскольку "домашнее" не нужно никуда везти, то не применяются пищевые технологии по заморозке и продукты не подвергаются химической обработке для увеличения сроков хранения. Таким образом, еда сохраняет гораздо больше витаминов и минеральных веществ, столь ценных для организма.

Третье: лишних денег не бывает, а отечественные товары, особенно если мы говорим, например, об алкогольных напитках, ничем по качеству не уступают импортным, а стоят в несколько раз дешевле, ведь в их цене нет ни таможенных пошлин, ни изначальной стоимости в долларах или евро, ни денег за транспортировку с другого конца земного шара. И в подтверждение этого в начале 2021 года самые крупные московские ресторанные сети Novikov group и White Rabbit family включили в свои винные карты линейку коньячного дома "Коктебель". По словам посетителей эти напитки старейшего отечественного коньячного производства с выдержкой до 30 лет во-многом превосходят французских конкурентов, не говоря уже об американском бренди.

В-четвёртых, при использовании локальных продуктов вместе с местными напитками соблюдается правило эногастрономической сочетаемости. Учёные проводили биохимические исследования человеческого организма и утверждают, что он гораздо естественнее воспринимает "свои" продукты, чем нечто привезённое за тридевять земель.

Ну и последнее по порядку, но не по значению – патриотизм. Выбирая в магазине тот же самый коньяк из Коктебеля, а не из далёкой французской провинции, мы оставляем деньги у себя на родине, помогаем своим, российским мастерам коньячных купажей получать заработную плату и развивать своё уникальное производство. Которое, кстати, платит налоги в нашу же российскую казну, идущую на ремонт дорог, медицину, зарплаты бюджетникам…

В общем, тренд на "локализм" со всех сторон оказывается и модным и выгодным.