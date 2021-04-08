Дегтярев напомнил, что все россияне находятся в долгу перед героями военного времени

В Хабаровском крае сделали настоящий подарок ветеранам Великой Отечественной войны. По распоряжению врио губернатора региона, выплаты этой категории граждан увеличены в 10 раз. Такое распоряжение Михаил Дегтярев сделал в преддверии Дня Победы. Необходимые документы были подписаны 7 апреля.



Сообщается, что инвалиды и ветераны Великой войны 1941-го – 1945-го годов, а также ветераны войны с Японией смогут получить от государства финансовую поддержку к празднику в размере 10 тысяч рублей. Ранее данная сумма исчислялась всего одной тысячей рублей.

Кроме того, денежную выплату в размере 3 тысяч рублей передадут труженикам тыла. В регионе их насчитывается 2214 человек. Также по 1 тысяче рублей перечислят детям военного периода. В Хабаровском крае живет более 55 тысяч россиян, которые относятся к данной категории, отмечает издание "АмурПресс".

При этом меры соцподдержки ветеранов не ограничиваются только единовременной выплатой к великому празднику. Так, для ветеранов существует услуга внеочередной установки телефона в доме, их обеспечивают протезами, а также предоставляют возможность на ежегодной основе пройти бесплатную диспансеризацию. Кроме того, ветеранам компенсируют оплату услуг ЖКХ.

Наблюдатели заметили, что нынешние руководители края прикладывают серьезные усилия для защиты интересов героев, которые освободили страну от фашистских захватчиков. На сегодняшний день, в регионе проживает 365 воинов, которые непосредственно принимали участие в борьбе с захватчиками из Германии и Японии.