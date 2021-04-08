Звезде фильма "автомобиль, скрипка и собака Клякса" было 90 лет

Скончался Народный артист Республики Абхазия, советский актер Николай Чиковани.

Ему было 90 лет. Причина смерти неизвестна, сообщает Министерство культуры Абхазии.

Чиковани поставил множество спектаклей в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Также он сыграл множество ролей в советском кино. Среди наиболее его известных работ "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "В ночь на новолуние", уточняет "МИР24".

Сейчас власти республики создали специальную комиссию по организации похорон народного артиста.