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Скончался Народный артист Республики Абхазия, советский актер Николай Чиковани.
Ему было 90 лет. Причина смерти неизвестна, сообщает Министерство культуры Абхазии.
Чиковани поставил множество спектаклей в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Также он сыграл множество ролей в советском кино. Среди наиболее его известных работ "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "В ночь на новолуние", уточняет "МИР24".
Сейчас власти республики создали специальную комиссию по организации похорон народного артиста.
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