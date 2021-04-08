Умер известный советский актер

Звезде фильма "автомобиль, скрипка и собака Клякса" было 90 лет

Скончался Народный артист Республики Абхазия, советский актер Николай Чиковани. 

Ему было 90 лет. Причина смерти неизвестна, сообщает Министерство культуры Абхазии. 

Чиковани поставил множество спектаклей  в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Также он сыграл множество ролей в советском кино. Среди наиболее его известных работ "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "В ночь на новолуние",  уточняет "МИР24"

Сейчас власти республики создали специальную комиссию по организации похорон народного артиста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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