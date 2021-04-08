Компания Ritual.ru Шелягова запустила соцпроект по борьбе с теневыми представителями в сфере ритуальных услуг

Сегодня "черные" агенты не гнушаются скупкой персональных данных покойных

Что для семьи – трагедия, для недобросовестных ритуальщиков – "машина продаж".



Одна из известнейших компаний на рынке ритуальных услуг "Ritual.ru", принадлежащая бизнесмену Олегу Шелягову, решила бороться с "черными" агентами. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Компания запустила социальную рекламу. Проект получил название "ПочемуНеЗвонитПервым.Ру" и призван очистить сферу ритуальных услуг от теневых представителей.

Действуют "черные" агенты быстро. Информацию об уходе человека из жизни они получают сразу же – это становится возможным благодаря подкупленным сотрудникам экстренных служб и медицинских учреждений. Получив вожделенную информацию, такие ритуальщики начинают тянуть деньги из скорбящих родных покойного. В результате убитая горем семья раскошеливается на услуги, которые могут быть им и вовсе не нужны.

Как отмечает издание, нередки случаи, когда на близких усопшего давят не только психологически – запугивают и т.д., но и применяют силу. Таким образом людей могут даже вынудить заплатить за место на муниципальном кладбище, которое по закону предоставляют безвозмездно.

Основная идея социальной кампании "Ritual.ru" в том, что порядочный сотрудник ритуального агентства не будет названивать родным покойного сам и даст им возможность самим определиться, услуги какой организации они хотят получить и в каком объеме.

Серия видеороликов появилась в социальных сетях и на Ютуб. Срежиссировал их Александр Семин, у которого уже есть опыт в социальной рекламе. Роликов всего пять, видео уже набрали больше миллиона просмотров в Сети. Отметим, что эта кампания для "Ritual.ru" – не первая. Однако подобный формат для этой сферы – это нечто новое. Для компании важно донести до россиян, что звонящий первым агент – это плохой знак. Подобное значит, что сведения о трагическом событии купили в нарушение закона о защите персональных данных.