Компания Ritual.ru Шелягова запустила соцпроект по борьбе с теневыми представителями в сфере ритуальных услуг

Компания Ritual.ru Шелягова запустила соцпроект по борьбе с теневыми представителями в сфере ритуальных услуг
Фото: pixabay.com
Сегодня "черные" агенты не гнушаются скупкой персональных данных покойных

Что для семьи – трагедия, для недобросовестных ритуальщиков – "машина продаж".

Одна из известнейших компаний на рынке ритуальных услуг "Ritual.ru", принадлежащая бизнесмену Олегу Шелягову, решила бороться с "черными" агентами. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Компания запустила социальную рекламу. Проект получил название "ПочемуНеЗвонитПервым.Ру" и призван очистить сферу ритуальных услуг от теневых представителей.

Действуют "черные" агенты быстро. Информацию об уходе человека из жизни они получают сразу же – это становится возможным благодаря подкупленным сотрудникам экстренных служб и медицинских учреждений. Получив вожделенную информацию, такие ритуальщики начинают тянуть деньги из скорбящих родных покойного. В результате убитая горем семья раскошеливается на услуги, которые могут быть им и вовсе не нужны.

Как отмечает издание, нередки случаи, когда на близких усопшего давят не только психологически – запугивают и т.д., но и применяют силу. Таким образом людей могут даже вынудить заплатить за место на муниципальном кладбище, которое по закону предоставляют безвозмездно.

Основная идея социальной кампании "Ritual.ru" в том, что порядочный сотрудник ритуального агентства не будет названивать родным покойного сам и даст им возможность самим определиться, услуги какой организации они хотят получить и в каком объеме.

Серия видеороликов появилась в социальных сетях и на Ютуб. Срежиссировал их Александр Семин, у которого уже есть опыт в социальной рекламе. Роликов всего пять, видео уже набрали больше миллиона просмотров в Сети. Отметим, что эта кампания для "Ritual.ru" – не первая. Однако подобный формат для этой сферы – это нечто новое. Для компании важно донести до россиян, что звонящий первым агент – это плохой знак. Подобное значит, что сведения о трагическом событии купили в нарушение закона о защите персональных данных.

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров

Путин обратил внимание Меркель на провокации ВСУ в Донбассе

Президент напомнил о необходимости выполнения Минских соглашений

"Догоняйте": МИД России ответил США шуткой на слова об Украине

Отечественные дипломаты дали непонятливому Пентагону совет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей