Составлен список самых богатых российских чиновников среди арестантов

Составлен список самых богатых российских чиновников среди арестантов
Дмитрий Захарченко. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отечественные мздоимцы, кроме баулов с миллионами, владели дорогими авто, курортами в Европе, недвижимостью

В России за последние пару-тройку лет за решетку попали несколько высокопоставленных государственных служащих по разным уголовным делам, у которых в кубышках обнаружены средства на миллионы долларов. Издание РИА ФАН составило антирейтинг мздоимцев-чиновников.

Выяснилось, что одними из самых состоятельных подсудимых стали бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец, экс-депутат народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауль Арашуков. Каждый из них зарабатывал свыше 4,9 млн руб в год. Кроме того сын владел тремя жилыми домами по 149, 438 и 891 кв метра, квартирой на 115 квадратов и приусадебным участком площадью в 4554 кв метра.

За Арашуковым-старшим числятся незадекларированная недвижимость – две виллы в Дубае, 107 автомобилей (некоторые отделанные золотом), 38 участков и еще 103 объекта недвижимости, включая SPA-курорт.

Также у папы с сыном нашли 50 кг золотых слитков. Арашуковы обвиняются в хищении газа на 30 млрд руб, заказных убийствах и создании организованной преступной группы.

Другим состоятельным госслужащим оказался экс-полковник Дмитрий Захарченко, в собственности у которого обнаружились в Москве 13 квартир премиум-класса и 14 мест для авто.Бывший замглавы антикоррупционного главка МВД РФ ездил на Acura, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid и Mercedes-Benz S500.

В ходе обысков следователи нашли у экс-полковника "баулы" с 300 млн руб, $124 млн и €600 тыс, причем последний был подписан как "мелочь", напоминает издание. Захарченко проходил по статье о даче и получении взяток, а также воспрепятствовании правосудию.

В 2019 г. суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, через несколько месяцев вердикт был снижен до 12 лет и 6 месяцев. В 2020-м Захарченко заявлял, что намерен вернуть себе конфискованные за взяточничество свыше 9 млрд рублей.

Еще одним богатым политиком из тех, кто сейчас находится в колониях, является экс-глава городского округа Клин Александр Постригань. Этому чиновнику принадлежал вообще целый город – 1700 объектов, среди которых значатся детсады, поликлиника, торговый центр и т. д.

Следователи изъяли у него имущество на 5,5 млрд рублей. Постригань даже владел отелем в Испании и курортом в Словакии. В качестве "мелочи" ему принадлежали четыре дорогих автомобиля. В декабре прошлого года Постриганя осудили за взяточничество, мошенничество и присвоение чужого имущества на 15 лет лишения свободы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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