Соблюдая эти правила, вы будете довольны вкусными и хрустящими плодами

Огурцы – это те овощи, которые обязательно есть в саду у каждой хозяйки. Порой овощи бывают очень прихотливы в уходе, поэтому, чтобы усилия по выращиванию были не зря, нужно иметь представление – что любит и не любит данная культура.

Начнем с того, что любят огурцы

Изначально огурцы – это тропическая культура, поэтому они будут хорошо расти лишь при температуре не ниже 20 градусов, поэтому не стоит торопиться с посевом.

Также важно знать, что огурцы очень любят влагу, поэтому необходимо обеспечивать повышенную влажность воздуха и почвы.

Следует уделить отдельное внимание почве. Лишь легкая, рыхлая и богатая перегноем почва будет давать богатый урожай.

Теперь поговорим о том, что огурцы терпеть не могут

Эти овощи категорически не выносят холодную почву, тогда всходов может вообще не быть. В таком случае они будут долго прятаться и начнут расти только, когда почва прогреется естественным образом.

На кислой почве огурцы тоже плохо развиваются, цветение слабое, завязей гораздо меньше. Плод не получает все необходимые питательные вещества из грунта.

Огурцы также не любят резкие скачки дневных и ночных температур.

Переизбыток азотных подкормок провоцирует чрезмерное наращивание зеленой массы, чем вредит урожаю. Кроме того, это значительно увеличивает подверженность заболеваниям.

В результате чрезмерно обильного заливания, а также пересушивания почвы в районе залегания корней может случиться застой воды у корней, что спровоцирует гниение огурцов.

Выводы

Итак, для того, чтобы гарантированно получить урожай этой культуры, нужно подготовить грядку заранее, внося в грунт перегной и разрыхлители. Например, опилки, солому или песок.

Закисленную почву нейтрализует доломитовая мука.

Засеивать семена огурцов можно только в прогретую почву минимум до 15 градусов.

Необходимо регулярно поливать огурцы теплой водой, но не перебарщиваем, иначе корни загниют.

Не забываем и о подкормке огурцов. Во время плодоношения добавляем фосфорно-калийные удобрения не реже одного раза в две недели.

И, напоследок, нужно обязательно собирать зеленцы через день во избежания их пересушки. Такой регулярный сбор способствует хорошему плодоношению этой культуры.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась советами экспертов о том, какие огурцы можно сажать в теплицу.