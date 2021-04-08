Температура будет колебаться от -1 до +1 градуса

В столице эксперты предупреждают о возможном гололеде и выпаде осадков до утра пятницы. Информацию передает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

Как сообщают синоптики, температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Из-за этого ожидается гололед.

Ранее сообщалось, что на выходных в Москву придет весеннее тепло. Столбики термометра поднимутся выше +10℃, осадки не ожидаются.