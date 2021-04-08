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В столице эксперты предупреждают о возможном гололеде и выпаде осадков до утра пятницы. Информацию передает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
Как сообщают синоптики, температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Из-за этого ожидается гололед.
Ранее сообщалось, что на выходных в Москву придет весеннее тепло. Столбики термометра поднимутся выше +10℃, осадки не ожидаются.
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