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В Крыму ожидаются новые серьезные перебои с водоснабжением. Об этом предупредил климатолог Владимир Семенов.
Грядущая нехватка влаги связана с усиливающимся влиянием азовского антициклона. Из-за его интенсивности устремившиеся вниз потоки воздуха будут иссушать полуостров.
Совсем территория не высохнет. Да и осадки будут. Только они снизятся на 10 -15%, что для Крыма довольно ощутимо, пояснил специалист.
По его словам, нехватка воды будет только нарастать. Поэтому следует принять меры, "нужно что-то делать".
Однако возможно и другое развитие ситуации. Нечастые и сильные ливни в регионе тоже не исключаются, отметил климатолог в интервью "Ленте.ру".
Ранее стало известно о планах России до конца текущего года запустить в строй три водозабора. Также было намечено запустить две опреснительные установки.
До этого на полуострове нашли решение проблемы. Там построили два новых водовода для обеспечения подачи водоснабжения потребителям.
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