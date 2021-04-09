К нему приведет снижение количества осадков

В Крыму ожидаются новые серьезные перебои с водоснабжением. Об этом предупредил климатолог Владимир Семенов.

Грядущая нехватка влаги связана с усиливающимся влиянием азовского антициклона. Из-за его интенсивности устремившиеся вниз потоки воздуха будут иссушать полуостров.

Совсем территория не высохнет. Да и осадки будут. Только они снизятся на 10 -15%, что для Крыма довольно ощутимо, пояснил специалист.

По его словам, нехватка воды будет только нарастать. Поэтому следует принять меры, "нужно что-то делать".

Однако возможно и другое развитие ситуации. Нечастые и сильные ливни в регионе тоже не исключаются, отметил климатолог в интервью "Ленте.ру".

Ранее стало известно о планах России до конца текущего года запустить в строй три водозабора. Также было намечено запустить две опреснительные установки.

До этого на полуострове нашли решение проблемы. Там построили два новых водовода для обеспечения подачи водоснабжения потребителям.