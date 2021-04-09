Дачников будут наказывать за выращивание "неправильной" картошки

Дачников будут наказывать за выращивание "неправильной" картошки
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нарушение будет караться рублем

Огородникам может светить штраф если они будут выращивать не тот картофель, который положено. Об этом предупреждают в Союзе садоводов России.

Сейчас в стране предусмотрены правила, согласно которым можно выращивать только специально выведенный посевной материал. Использовать свой картофель запрещено – это сочтут нарушением правил производства семян растений.

Эти нормативы будут действовать в случае высаживания картофеля для последующей продажи семенного материала, объяснила председатель одного регионального отделения ССР Елена Храмцова UssurMedia.

В случае, если картошка выращивается исключительно для собственного потребления, правило действовать не будет. Однако если дачник решит, к примеру, поделиться семенами со своим соседом и попросит за это даже символические деньги, то может получить штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Кроме того получить административное наказание россияне могут и за некоторые методы благоустройства дачного участка. В ряде регионов действуют законы, согласно которым нельзя ставить заборы выше 2 метров или из капитальной кладки – например, кирпича или строительных блоков без чередования с вертикальными опорами. За подобное дачникам может грозить штраф до 5 тысяч рублей. 

Роман ИГНАТОВ

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