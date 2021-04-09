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Япония планирует сливать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан. Этот вопрос уже обсуждается в правительстве.
Радиоактивная жидкость переполнила спецхранилища и от нее собираются избавиться. Министры во главе с Ёсихидэ Сугой думают, как поступить.
Окончательное решение примут на следующей неделе. Его объявят 13 апреля после заседания правительства.
Ранее эксперты предложили два варианта избавиться от воды, содержащей тритий и другие радиоактивные вещества. Довести ее в хранилищах до безопасного уровня, а затем выпустить в атмосферу или океан.
Вероятно, кабмин выберет второй способ. Такое решение проблемы волнует местных жителей. Особо недовольны в Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, там высказались категорически против, отметили в японской телерадиокомпании NHK .
Авария на АЭС"Фукисима-1" произошла десять лет назад из-за мощного цунами. Были повреждены системы электроснабжаения и охлаждения.
Ремонтники заливали воду в реакторы, она выливалась через бреши и залила этажи. Ее откачивали в спецхранилища, и в 2022 году баки будут заполнены, поэтому встал вопрос, куда девать эту жидкость.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента