Жидкость переполнила спецхранилища, и от нее собираются избавиться

Япония планирует сливать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан. Этот вопрос уже обсуждается в правительстве.

Радиоактивная жидкость переполнила спецхранилища и от нее собираются избавиться. Министры во главе с Ёсихидэ Сугой думают, как поступить.

Окончательное решение примут на следующей неделе. Его объявят 13 апреля после заседания правительства.

Ранее эксперты предложили два варианта избавиться от воды, содержащей тритий и другие радиоактивные вещества. Довести ее в хранилищах до безопасного уровня, а затем выпустить в атмосферу или океан.

Вероятно, кабмин выберет второй способ. Такое решение проблемы волнует местных жителей. Особо недовольны в Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, там высказались категорически против, отметили в японской телерадиокомпании NHK .

Авария на АЭС"Фукисима-1" произошла десять лет назад из-за мощного цунами. Были повреждены системы электроснабжаения и охлаждения.

Ремонтники заливали воду в реакторы, она выливалась через бреши и залила этажи. Ее откачивали в спецхранилища, и в 2022 году баки будут заполнены, поэтому встал вопрос, куда девать эту жидкость.