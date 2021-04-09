Хакеры готовять масштабную атаку

Уже в мае некоторые россияне могут обнаружить на своих счетах пропажу средств – это может произойти уже в мае. Как рассказали "Известиям" в специализирующейся на киберзащите компании DeviceLock, хакеры собираются воспользоваться одной уязвимостью мобильной системы.

Специалисты пояснили изданию, что главной целью взломщиков могут стать SMS-уведомления для авторизации в банковских приложениях. Они воспользуются "слитым" в теневой сегмент интернета доступом к коммутатору одного из популярный сотовых операторов, передает телеканал "360", который, вероятнее всего, попал к хакерам в руки в апреле.

Благодаря этому у мошенников появится возможность перехватить получаемые от оператора сообщения, в случае, если с владельцем коммутатора был заключен договор.

Для подготовки подобной операции, по оценкам специалистов, обычно требуется около двух месяцев. Поэтому они предполагают, что операцию могут провести на майских праздниках, когда россияне меньше всего следят за состоянием своего счета.

Целью хакеров в первую очередь станут сотни клиентов банков, на чьих счетах сконцентрирован наибольший остаток, пишет RT. После перехвата сообщений злоумышленники могут проникнуть в личный кабинет владельца аккаунта в онлайн-банкинге и воспользоваться его деньгами.

Обманывать россиян могут и с помощью инвестирования в ценные бумаги, которое набрало большую популярность в последнее время. Липовые юристы могут представить поддельные документы о том, что выбранный клиентом брокер находится в черном списке и предложить защиту. Однако после этого нередки случаи, когда "правозащитник" пользуется доверием клиента, чтобы завладеть его средствами.