С некоторых счетов россиян могут исчезнуть деньги в мае - Интерфакс

С некоторых счетов россиян могут исчезнуть деньги в мае - Интерфакс
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Хакеры готовять масштабную атаку

Уже в мае некоторые россияне могут обнаружить на своих счетах пропажу средств – это может произойти уже в мае. Как рассказали "Известиям" в специализирующейся на киберзащите компании DeviceLock, хакеры собираются воспользоваться одной уязвимостью мобильной системы. 

Специалисты пояснили изданию, что главной целью взломщиков могут стать SMS-уведомления для авторизации в банковских приложениях. Они воспользуются "слитым" в теневой сегмент интернета доступом к коммутатору одного из популярный сотовых операторов, передает телеканал "360", который, вероятнее всего, попал к хакерам в руки в апреле.

Благодаря этому у мошенников появится возможность перехватить получаемые от оператора сообщения, в случае, если с владельцем коммутатора был заключен договор. 

Для подготовки подобной операции, по оценкам специалистов, обычно требуется около двух месяцев. Поэтому они предполагают, что операцию могут провести на майских праздниках, когда россияне меньше всего следят за состоянием своего счета. 

Целью хакеров в первую очередь станут сотни клиентов банков, на чьих счетах сконцентрирован наибольший остаток, пишет RT. После перехвата сообщений злоумышленники могут проникнуть в личный кабинет владельца аккаунта в онлайн-банкинге и воспользоваться его деньгами.

Обманывать россиян могут и с помощью инвестирования в ценные бумаги, которое набрало большую популярность в последнее время. Липовые юристы могут представить поддельные документы о том, что выбранный клиентом брокер находится в черном списке и предложить защиту. Однако после этого нередки случаи, когда "правозащитник" пользуется доверием клиента, чтобы завладеть его средствами. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость_13
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Деньги надо держать на квартире у силовиков, а не в банках, вас что 90-е ничему не научили?
крым наш
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Виталий ут кин
Для (успокоения).
Людей нужно обучать, прежде всего, этике: ведь более низкие формы жизни почти никогда не нарушают гармонию мира. Стремление нарушать законы Эволюции присуще только человеку…

Есть законы красоты. Человек должен превратить себя в красоту души: слиться с красотой воедино, стать ею (речь идёт, разумеется, не об украшательстве тел).
В конце Пути душа сливается с Красотой Творца, становится Ею.

Душа, слитая с Творцом, учится активно творить Высшую Красоту на Земле — каждым своим словом, мыслью, действием…

Людям надо знать законы нравственности, чтобы стать подобным Богу.
<цензура> <цензура>
Виталий ут кин
Пожаловаться Ответить
Для (успокоения).
Людей нужно обучать, прежде всего, этике: ведь более низкие формы жизни почти никогда не нарушают гармонию мира. Стремление нарушать законы Эволюции присуще только человеку…

Есть законы красоты. Человек должен превратить себя в красоту души: слиться с красотой воедино, стать ею (речь идёт, разумеется, не об украшательстве тел).
В конце Пути душа сливается с Красотой Творца, становится Ею.

Душа, слитая с Творцом, учится активно творить Высшую Красоту на Земле — каждым своим словом, мыслью, действием…

Людям надо знать законы нравственности, чтобы стать подобным Богу.
Гость189982
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Видать у DeviceLock совсем с баблом хреново, раз начали истерику нагнетать
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