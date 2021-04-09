Сделать добро в два клика: как работает благотворительный сервис Москвы

Оказать помощь нуждающимся можно при оплате коммуналки

Все мы знаем, что где-то есть люди, которым труднее, чем нам. И мы готовы им хоть как-то помочь, но опасаемся нарваться на мошенников. В Москве решили этот вопрос. На официальном сайте города mos.ru запущен благотворительный сервис. Через него можно отправить любую сумму в проверенный фонд и быть уверенным, что деньги пойдут на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, или бездомным животным.

"Прошлым летом благотворительные фонды обратились ко мне с предложением открыть на портале mos.ru сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся. Это была хорошая идея",

– рассказывает в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Сервис работает максимально просто. При оплате счетов за коммунальные услуги, за занятия ребенка и т.п. через портал Мосуслуг нужно отметить в платежке соответствующий пункт, выбрать благотворительную организацию и отправить деньги. Все! Никакой траты времени, никаких усилий по заполнению бумаг: буквально несколько кликов – и чья-то жизнь спасена!

Важно, что на mos.ru представлены только те благотворительные организации, которые прошли многоэтапную техническую и юридическую проверку и внесены в Реестр благотворительных организаций Москвы. Сейчас в списке 34 благотворительных фонда, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями, пожилым людям, семьям в сложной ситуации, талантливым музыкантам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, бездомным животным.

Убедиться в том, что деньги пошли именно на те цели, на которые вы их переводили, тоже просто. Во-первых, с каждой организацией из списка можно связаться напрямую и узнать, как именно распорядились вашим переводом. Во-вторых, на почту пользователя каждые три месяца приходят отчеты о проектах, на которые были потрачены средства. Кроме того, организации регулярно публикуют результаты работы по программам на сайте "Душевная Москва".

Организаторы сервиса подчеркивают: пожертвования уходят не на какие-то абстрактные благотворительные программы, а на конкретные проекты. К примеру, помощь потребовалась 17-летнему Денису С. Два года назад он выпал из окна третьего этажа. Его спасли, но он перестал владеть ногами. После курсов реабилитации отметилась положительная динамика. На продолжение восстановительного лечения потребовалось еще 579 тысяч рублей. Москвичи активно откликнулись на призыв о помощи.

Слабослышащему 8-летнему Илье Б. из поселка Введенское Курганской области фонд "Мелодия жизни" купил на средства, собранные на mos.ru, внешнюю часть кохлеарного импланта. Теперь ребенок может слышать и общаться со сверстниками.

В Солнечногорском районе Подмосковья фонд "Ника" создает центр для бездомных животных "Мокрый нос". Деньги, пожертвованные пользователями mos.ru, пойдут на строительство отдельного дома для кошек с пространством отдыха, ветклиникой, местом для игр и территорией для общения с людьми.

Благотворительный сервис на портале mos.ru начал свою работу в октябре 2020 года. За полгода москвичи сделали через него 12,5 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Отметим, что это не единственный городской сервис, через который можно оказать помощь нуждающимся. Участники программы "Активный гражданин" могут отправить на добрые дела свои баллы из магазина поощрений. За 4 месяца после запуска этой услуги пользователи перевели в благотворительные фонды свыше 9,5 миллиона рублей. А с помощью программы "Миллион призов", организованной прошлым летом, москвичи направили на помощь нуждающимся почти 42 миллиона рублей.