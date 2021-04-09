Россияне больше не в состоянии платить по кредитам

Кредитный бум последних лет в России получил свое логическое продолжение. Только на этот раз наши соотечественники ставят рекорды не только по количеству купленного в кредит жилья, бытовой техники, и полученных под "космические" проценты микрозаймов, а по масштабам личных банкротств самих заемщиков.

Вы, банкрот…

По данным "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротствах), в первом квартале 2021 года российские суды признали банкротами 40 569 граждан РФ. Это в 1,8 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за время существования судебной процедуры личного банкротства (с октября 2015 года по март 2021 года) несостоятельными признаны 322 849 российских граждан.

В отличие от юрлиц, где заявителями чаще выступают кредиторы, эти люди, зачастую, сами инициируют собственное банкротство. Так, в первом квартале 2021 года в 95,3% случаев соответствующее заявление подавали сами граждане, с подачи кредиторов банкротство началось в 3,7% дел, налоговых органов – в 1%.

"Расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, на мой взгляд, естественный процесс в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру, - цитирует руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина Интерфакс", – Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство".

Лидерами по темпам роста числа таких банкротств, в первом квартале 2021 года стали Хакасия (рост в 10 раз – с 13 банкротов в первом квартале 2020 года до 130 в аналогичном периоде 2021 года), Крым – в семь раз (с 15 до 104), Чечня – в 6,5 раз (с 2 банкротов до 13), Карачаево-Черкесия – в четыре раза с 13 до 51 банкрота.

При этом, в абсолютных цифрах лидируют далеко не самые бедные регионы: Москва – 2224 банкрота за январь-март 2021 года (53,3% к первому кварталу 2020 года), Московская область – 2176 (+70,1%), Краснодарский край - 2109(+79,3%), Самарская область – 1887(+97,4%), Санкт-Петербург – 1747(+91,3%) и Башкортостан – 1720 (+76,2%).

Это не остановить?

Несмотря на то, что страна продолжает находиться в состоянии экономического кризиса и перманентной борьбы с пандемией, а доходы граждан неуклонно сокращаются, страсть россиян к заимствованиям продолжает расти. Так, в январе-феврале 2021-го они набрали 967 млрд рублей новых долгов, что вдвое больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в кредит продается порядка 50% всех автомобилей, и около четверти бытовой техники. Продолжает расти долг россиян по ипотечным займам, объем которого уже превысили 9 триллионов рублей и продолжают увеличиваться. По кредитным картам по итогам 2020 года россияне задолжали 1,6 триллиона рублей, что также является абсолютным рекордом.

Пандемия, жадность, или глупость?

Эксперты не видят ничего удивительного в росте числа банкротств физических лиц. По мнению инвестора, основателя компании "Баланс-Платформа" Левана Назарова, количество банкротов будет расти по мере падения доходов населения и роста кредитной нагрузки.

"В начале 2020 года, в разгар пандемии, число физических лиц-банкротов выросло на 70%, по итогам первого квартала 2021 года цифра еще больше увеличилась, – пояснил он "Утру.ру". – И понятны причины: закредитованность населения, где домохозяйства платят порядка половины своих доходов в качестве платежей по кредитам. Физические лица-банкроты - это, в основном, люди, которые брали потребительские высокорисковые кредиты".

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, рост числа банкротств напрямую связан с пандемией.

"Она внесла два фактора – увеличила число людей, которые подали документы на банкротство и помешала провести процедуру в первом полугодии прошлого года, - рассказал эксперт "Утру.ру". – Поэтому цифра показывает и тех граждан, которые и до пандемии накопили долги, но из-за режима самоизоляции не успели провести сбор необходимых бумаг – это отложенные банкротства".

Кроме того, Тузов указывает на то, что россияне поспешили воспользоваться нововведением – процедурой внесудебного банкротства, введенной в начале осени прошлого года. Она как раз и занимает шесть месяцев, и первые результаты показала в мае этого года.

"Сейчас процедуру успели пройти около 3 тысяч человек. Профильные ведомства почти на половину снизили количество заявлений, которые вернули по несоответствию россиян критериям для упрощенного банкротства", – отмечает эксперт.

Что будет с ипотекой?

Этот вопрос волнует сегодня сотни тысяч россиян – держателей жилищных кредитов, и прежде всего "счастливых обладателей" льготной ипотеки. Единого мнения на этот счет у экспертов нет.

"При выдаче ипотеки банки очень жестко подходят к оценке кредитоспособности клиента, сами заемщики дорожат приобретенной недвижимостью, поэтому ипотека вряд ли в будущем станет "локомотивом" роста банкротств среди россиян", – считает Леван Назаров.

Артем Тузов более сдержан в своих прогнозах. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов восстановления экономики, и этот фактор также будет влиять на появление или отсутствие банкротств в сфере ипотеки.

Действительно, предсказать будущее тысяч "льготных ипотечников" сегодня достаточно трудно, так как их судьба целиком и полностью будет зависеть от сохранения уровня их доходов. В то же время, этот фактор полностью обусловлен внешними экономическими причинами, не связанными напрямую с самими заемщиками.

Единственное, что можно сказать в этих условиях, так это то, что рассчитывать на "высокое качество" заемщиков только потому, что банки "жестко подходят к оценке кредитоспособности клиента, а сами заемщики дорожат приобретенной недвижимостью", было бы опрометчиво. Достаточно вспомнить, как осуществлялась выдача значительной части льготных ипотечных кредитов – это и сниженные размеры первоначального взноса (главный показатель состоятельности заемщика), и тотальное закрытие банками глаз на то, что даже сниженные первоначальные взносы клиенты умудряются получать в виде потребительских кредитов… зачастую в этих же самых банках.