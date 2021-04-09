В Москве проведут генеральную уборку

В Москве проведут генеральную уборку
Фото: М. Денисова. Mos.ru
Общегородской субботник состоится 24 апреля

Весна – время обновления. С наступлением теплой погоды жители традиционно моют окна, разбирают шкафы, делают генеральную уборку в квартирах. В масштабах города все происходит точно так же: апрель – время "большой уборки" Москвы.

После зимы коммунальные службы моют автомобильные дороги и тротуары. Специальная техника в несколько этапов промоет асфальт и плитку особым концентрированным моющим средством. Оно не содержит кислот и щелочей, поэтому абсолютно безопасно для жителей и окружающей среды, при этом хорошо отмывает грязь, копоть, масла.

Там, где технике не пройти, дороги отмоют вручную. После этого на дорожном полотне обновят разметку и подремонтируют знаки, где необходимо.

Промывке подлежат также все тоннели, мосты, подземные и надземные пешеходные переходы, памятники, объекты монументального искусства, фонтаны, фонари. Все витрины, ограждения, скамейки также помоют, почистят, покрасят.

В порядок приведут городские пространства, дворы и придомовые площадки, в том числе детские и спортивные. Специалисты проверят газоны, удалят поврежденные кусты и деревья. На их место посадят новые – этой весной запланирована высадка более 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников.

Все работы по весенней уборке столицы по распоряжению мэра Сергея Собянина должны закончиться до 30 апреля. Москвичи тоже могут принять участие в благоустройстве города: 24 апреля состоится традиционный общегородской субботник. Жителей ждут на уборке парков, социальных и культурных объектов и т.д. Инвентарь добровольцам будет предоставлен. Подробности можно узнать на сайтах префектур и из рекламных плакатов во дворе дома.

Николай ВИКТОРОВ

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