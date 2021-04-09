Такой метод годится при любом виде почвы

Посев семян этой культуры можно проводить и сразу на грядку. Однако нужно знать, как вырастить капусту без рассады, чтобы получить богатый урожай.

Таким способом нередко пользуются опытные огородники. Он не требует много времени и усилий, да и годится при любом виде почвы.

У этого метода есть несколько достоинств по сравнению с выращиванием рассады. При нем растения более устойчивы к холодам, жаре и засухе. Кроме того, на 14 дней раньше можно собирать урожай. А кочаны вырастают намного тверже, с высоким содержанием витамина С.

Однако имеются и недостатки. Семян расходуется в полтора – два раза больше, чем при рассадном. Также понадобится выбрать самый подходящий участок и как следует подготовить почву на нем. За сеянцами в начале их рост придется ухаживать очень кропотливо. Потребуется дополнительная защита от болезней насекомых-вредителей.

Как вырастить капусту без рассады

При подготовке грядки весной нужно добавить в землю перегной и комплексные минеральные удобрание. Также необходимо обеззаразить почву от возбудителей болезней, очистить от сорняков и тщательно полить.

Семена на посев берутся самые крупные и прочные. Их следует продезинфицировать марганцовкой и оставить в холодильнике на 10 – 12 часов, чтобы закалились.

Следующим важным этапом является точное соблюдение сроков посадки.

В последней декаде апреля (с 20-го по 30-е число) надо сеять аозднеспелые сорта. Среднепоздние хорошо бы посадить с 5 по 10 мая, а среднесозревающие – с 10 по 15 мая.

Для посева делаются лунки или неглубокие бороздки. В каждую ямку опускают 3 – 5 семечек. В траншейки их выкладывают по одному на расстоянии 10 см, на глубин в 2 – 3 сантиметра. Между рядами, должно быть пространство 50 – 60 сантиметров.

Посеянное необходимо присыпать влахной смесью торфа и перегноя. Землю нужно слегка уплотнить. Сверху грядку поливать не стои, чтобы семена не вымылись.

Затем посевы следует накрыть двойным слоем пленки или нетканого материала, поделав несколько дырочек. А при посадках в лунки на каждую сверху ставится срезанная нижняя часть пластиковой бутылки тоже с дырояками. Это создаст необходимый будущим росткам микроклимат. Когда появятся первые росточки, весь укрывной материал нужно убрать.

Ранее стало известно, нужна ли рассаде капусты пикировка. Сеянцы балокочанной можно подвергать такой процедуре только очень аккуратно.

Также сообщалось, как получить хорошую рассаду ранней капусты. Выполнение нескольких важных правил гарантирует, что ростки будут крепкие, толстые, прочные, красивые и приземистые.