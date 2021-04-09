Как укоренить черенки винограда: необычный и легкий способ

Как укоренить черенки винограда: необычный и легкий способ
Фото: Bahnmueller/ http://imagebroker.com/#/search// www.globallookpress.com
При нем нужные результаты появятся уже через 17 дней

Огородники, занимающиеся выращиванием винограда, не понаслышке знают, что его черенки совсем не обязательно покупать, можно подготовить и самим. Также важно правильно укоренить их. Для этого есть очень легкий и необычный способ

Его хорошо применять на отрезках стеблей не только лозы. Он пригодится и для подобной процедуры с другими растениями.

Как укоренить черенки винограда 

Обычно из обрезков лозы осенью можно набрать много черенков. Их нужно завернуть в целлофан и выставить в прохладное место.

Как правило, еще зимой несколько таких "прутиков" выбирают и опускают в воду – на вымачивание. Через сутки воду меняют на свежую. Проросшие со временем почки срывают и выбрасывают

При таком способе не все черенки укоренятся даже спустя месяц. Потребуется намного больше времени.

Но есть другой вариант. Используя его, удастся полюбоваться на корешки в два, а то и три раза быстрее.

Для этого надо приготовить специальный раствор. Когда на замоченных черенках появятся почки, их нужно сорвать, но не выкидывать, а собирать. Набрав 10 – 20 штук, их необходиморастереть или размолоть, заливать стаканом пресной воды комнатной и оставить на несколько часов – чтобы настоялись.

Затем нужно процедить раствор через марлю и в жидкость поставить черенки. Спустя 17 дней орешки у них вырастут отличные корешки: вытяжка из родных почек весьма полезна в таком деле.

Да и настой ка из них пригодится. Она бодрит, укрепляет иммунитет, предотвращает отложение солей.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя сажать рядом с виноградом. Если эти две культуры убрать подальше, гроздьев созреет в два раза больше.

Полина ДОРОЖКИНА

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