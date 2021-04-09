Данная культура есть практически в каждом огороде

Кислотность почвы – очень важный показатель для любого вида грунта, влияющий на урожайность многих культур. Каждый огородник должен разбираться в этом вопросе, иначе можно навредить растениям и все старания будут зря.

Если вы уделяете должное внимание почве, она непременно отблагодарит вас богатым урожаем. Разным культурам нужен разный уровень кислотности, поэтому садоводы должны всегда быть начеку! Определить, какая же кислотность в вашем огороде поможет всего одно растение, которое из года в год сажают многие.

Для начала стоит вспомнить про всеми "любимые" сорняки. Чаще всего в них видят только вред и стараются быстрее избавиться от засилья этих растений. Однако, на них тоже можно ориентироваться, чтобы примерно понять уровень кислотности почвы. Например, на кислой почве растут подорожники, лютики, мокрицы. На слабокислой – крапива, клевер и ромашки. А на нейтральной можно встретить цикорий, донник, вьюнок полевой и пырей.

Но есть одно растение, которое является мощным индикатором кислотности, поскольку очень заметно реагирует на кислотность почвы. Практически у каждого садовода оно растет в огороде – это молодая свекла.

Итак, красные черешки и зеленые листья свеклы сигнализируют о том, что у вас нейтральная почва, которая является наиболее благоприятным вариантом для выращивания большей части культур.

Слабокислую почву можно вычислить, если у свеклы виднеются красные прожилки на зеленых листьях.

А вот если у данной культуры листья имеют полностью красный цвет, перед вами кислая почва. В таком случае необходимо начать предпринимать меры по ее улучшению.

Как же это сделать?

Для снижения кислотности нужно известковать почву. Перегной станет отличным помощником, поэтому стоит как можно чаще подкладывать его в грядки.

Вместо перегноя можно разово добавить доломитовую муку, мел или гашеную известь. Но в таком случае нужна осторожность, поскольку не все культуры будут хорошо расти на произвестковой почве. Например, томаты, бобы, сельдерей, морковь, огурцы. Поэтому снижающие кислотность средства стоит добавлять за год до посадки таких растений.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась хитростями безрассадного способа выращивания капусты.