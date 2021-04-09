The Telegraph пугает читателей "российской угрозой" для защиты оборонного бюджета Великобритании

Британская пропаганда пустила в ход старые фейки о "ЧВК Вагнера" и российской угрозе, чтобы оправдать рекордный за 30 лет рост расходов на оборону

Британская газета The Telegraph опубликовала статью с выдержками из интервью с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом – частым гостем редакции. Глава оборонного ведомства высказывает опасения в связи с изменениями в ведении войн, к которым оказалась не готова британская сторона. Ради доказательств необходимости увеличения военного бюджета Великобритании был использован классический для западных стран термин – "российская угроза", а также фейки о "ЧВК Вагнера".

В конце 2020 года премьер-министр Борис Джонсон объявил о внеплановом увеличении военных расходов страны на 16,5 млрд фунтов стерлингов (21,83 млрд долларов). Это рекордный рост за последние 30 лет со времен окончания холодной войны. По данным BBC, на увеличении военных расходов настаивал министр обороны страны Бен Уоллес фоне угрозы, "которую представляет Россия".

Редакция N разобралась, что связывает The Telegraph с министром оборонного ведомства Великобритании и ради чего они пугают британцев сказками "о страшных русских".

Старые фейки на службе новых целей

Интервью с Беном Уоллесом опирается на давно озвученные тезисы о "российской угрозе". Авторы статьи попытались выдать материал с очередным антироссийским выпадом британского министра за серьезное расследование. Для этого они добавили туда снимки, опубликованные африканским командованием вооружённых сил США (AFRICOM) летом 2020 года, на которых якобы изображена российская техника в Ливии.

Однако многочисленные фейки AFRICOM ранее уже неоднократно были разоблачены журналистами. Установлено, что на представленных снимках изображена неопознанная техника, а сами кадры подвергались графическому редактированию. На это указывает отсутствие исходных данных, которые автоматически проставляются на снимках со спутника. Есть множество других свидетельств тому, что американское командование ретуширует снимки со спутника, что заставляет усомниться в их достоверности.

Другой фейк, который добавили в свой текст журналисты The Telegraph, принадлежит американскому генералу Бредфорду Герингу. По его словам, россияне якобы перекрасили переброшенные в Сирию истребители, которые позже были доставлены в Ливию. Ранее этот вброс также был развенчан прессой. Журналисты установили, что американцы представили в качестве доказательства "российского присутствия" в Ливии снимки истребителей ВКС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. На фотографиях опознавательные знаки российских ВС были закрашены именно американской стороной.

СМИ не обнаружили "ЧВК Вагнера" в Ливии и других африканских странах, поэтому пытаются доказать их "присутствие" при помощи фейков. В этом особенно отличилось турецкое издание Anadolu, которое со ссылкой на AFRICOM заявило о работе "вагнеровцев" сразу в 15 странах Африки. Этот вброс повторяет и The Telegraph в своей статье, которую в тот же день перепечатали и турецкие журналисты.

Сотрудники британского издания не тратят время на фактчекинг и предпочитают использовать в своих материалах ретушированные снимки, поддельные видеозаписи и комментарии "неназванных источников".

The Telegraph в своей статье ссылается на слова якобы "бывшего сотрудника" "ЧВК Вагнера", личность которого не раскрывается. Сложно поверить в подлинность этих комментариев, особенно если брать во внимание склонность западных СМИ верить всякого рода шарлатанам, продающим журналистам сказки о российской ЧВК.

Ранее на удочку подставного ветерана чеченской войны Евгения Шабаева попалось издание Reuters. Мошенник выдумал свою военную карьеру, назвался источником, близким к "ЧВК Вагнера" и раздавал комментарии западным СМИ, утверждая, что российские бойцы якобы присутствуют то в Венесуэле, то в Индии. Позднее он записал видеообращение, в котором признался во лжи и принес извинения.

Эта история довольно красочно иллюстрирует склонность журналистов верить в любую, даже самую абсурдную информацию о "ЧВК Вагнера" в погоне за сенсацией.

Уоллес пытается спасти оборонный бюджет Великобритании

Если разобраться, то представленный с заявкой на расследование материал британских журналистов является всего лишь сборником дезинформации не первой свежести, разбавленной комментариями главы минобороны.

Сам Уоллес очень часто дает интервью журналистам The Telergaph. Практически все публикации направлены на запугивание читателя внешними угрозами и оправдание роста оборонного бюджета Великобритании.

В сентябрьском интервью Уоллес намекнул, что будут внесены "некоторые изменения в программы вооружения, поскольку необходимо больше инвестировать в киберсилы". Также он объяснил закупку крупной партии дорогостоящей военной техники растущей угрозой со стороны России.

Все последние заявления британского министра о "российской угрозе" для простых британцев звучат как посыл – "если мы будем экономить на армии, то погибнем под русскими танками". Это можно расценивать, как простейший пример откровенной пропаганды, все чаще появляющейся на страницах британской прессы.

Реальная угроза для Запада

В конце марта этого года в беседе с The Telegraph Уоллес заявил о необходимости направить 3 млрд фунтов на формирование новой спецслужбы, которая будет противодействовать российской разведке и "ЧВК Вагнера". Таким образом глава минобороны подтвердил полную некомпетентность британской разведки МI6, на которую ранее были возложены эти функции.

Министр обороны Великобритании лучше всех осознает низкую боеспособность вверенных ему войск. Поэтому если для кого-то сказки о "российской угрозе" кажутся бредом сумасшедшего, то для Уоллеса это реальный повод для тревоги. В своих заявлениях он неоднократно подчеркивал высокую подготовку не только российской армии, но и "ЧВК Вагнера".

"Эти теневые отряды, которые сейчас поддерживаются хорошо финансируемыми и хорошо обученными военными, несут угрозу для западных вооруженных сил", – Бен Уоллес.

Попытки снизить поток критики

Современное британское общество с каждым годом становится все равнодушнее к милитаризации. Это можно отследить по электоральным настроениям граждан, которые поддерживали кандидатов, обещающих направить деньги налогоплательщиков в развитие экономики и социальной сферы. Однако действующее правительство Великобритании нацелено на дорогостоящие военные реформы, которые вызвали критику не только внутри страны, но и за рубежом.

16 марта 2021 года власти Великобритании опубликовали стратегический документ – так называемый Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Одним из ключевых нововведений, анонсированных в доктрине, стало решение властей Великобритании увеличить ядерный потенциал страны более чем на 40%. Это стало поводом для осуждения со стороны сторонников ядерного разоружения, которые раскритиковали Лондон за безответственное поведение, усиливающее глобальную нестабильность.

Очевидно, что рекордное наращивание Великобританией военного бюджета – это только начало, пишет Times. Поэтому Лондону нужны веские основания для дальнейшего увеличения оборонного бюджеты страны.

Чтобы снизить градус критики в адрес британского военного ведомства Уоллес использует тезис о "российской угрозе", с помощью которого на Западе можно объяснить буквально все, даже огромные затраты на вооружение.

Материал британского издания наполнен пропагандистскими терминами, которые отлично работают на впечатлительного читателя – ложь, режим, агрессия, угроза безопасности и так далее. Так журналисты пытаются усилить эффект от "сенсации", за которую пытаются выдать набор ранее опровергнутых вбросов.

Редакция The Telegraph давно стала площадкой для информационной кампании Минобороны Великобритании против "ЧВК Вагнера" и России. Уоллес и журналисты работают на общие цели – защитить растущий аппетит военного ведомства Великобритании и посеять в обществе антироссийские настроения.